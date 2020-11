Grosjean y su triste despedida de la Fórmula 1: "Fue el único que me mandó un mensaje"

Haber sido piloto de Fórmula 1 durante diez temporadas consecutivas debería ser suficiente para haberse ganado cierto reconocimiento dentro de la parrilla. Quizás es lo que pensaba el piloto Romain Grosjean, que tras esta temporada pondrá fin a su paso por el Gran Circo. La realidad fue bien distinta y es que solo encontró el apoyo de otro piloto del paddock en su momento más triste.

Lo cuenta el propio Grosjean en declaraciones a la página web de la Fórmula 1 antes de la disputa del Gran Premio de Turquía este fin de semana. Solo George Russell, de Williams, mandó un mensaje a Romain cuando este anunció que dejaba Haas F1 tras cinco años y, por ende, ponía punto y final a su etapa en la categoría reina.

"Tengo una buena relación con George. Cuando se anunció que no iba a estar con el equipo la próxima temporada, él fue el primero y el único que me mandó un mensaje por WhatsApp. Eso realmente demuestra que es un gran tipo", ha contado Grosjean sobre la despedida que recibió el día que se anunció que no continuaría en 2021 ligado a Haas y probaría en otras categorías.

Relación con Russell

La buena relación de Grosjean con Russell viene desde hace poco tiempo cuando el francés apoyó al piloto de Williams estrelló su coche en Imola detrás del Safety Car: "Sé lo doloroso que es chocar bajo un período de coche de seguridad (le ocurrió en Bakú en 2018), especialmente cuando va a ser tu primer punto de la temporada", dijo entonces sobre el británico.

Romain Grosjean

Y Grosjean sigue defendiendo a Russell de lo que ocurrió aquel día: "En la parte inferior de la parrilla, realmente necesitas trabajar mucho los neumáticos. Lo he dicho muchas veces, si hiciera Bakú de nuevo, probablemente haría lo mismo que hace tres temporadas. George no hizo ninguna locura, pero perdió el coche. Fue un día difícil para él, pero tendrá muchos más buenos por venir", recuerda ahora.

Haas renovará su plantilla de pilotos para 2021. Grosjean y Magnussen no seguirán, aunque a diferencia del primero, el piloto danés sí espera encontrar otro asiento en la parrilla del año que viene. Haas podría apostar por la juventud para su nueva era y todo apunta a que uno de sus pilotos será Mick Schumacher, el hijo del 'Káiser', al que se le cerraron ya las puertas de Alfa Romeo.

