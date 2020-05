Carlos Sainz sobre el fichaje de su hijo por Ferrari: "Le animo a que lo haga"

Carlos Sainz Jr. está muy cerca de fichar por Ferrari para la temporada 2021. El único piloto español en la actualidad en la Fórmula 1 está a punto de dar un paso de gigante en su carrera a los 25 años tras la salida de Sebastian Vettel de la Scuderia. Todos los dedos señalan al madrileño y hasta en Italia le dan la bienvenida a Maranello. El acuerdo se podría firmar en los próximos días y la expectación es muy alta en el mundo del motor.

Su padre, Carlos Sainz, habló acerca de la situación en Movistar+ durante la noche de este martes. Animó a su hijo a dar el paso, aunque reconoció que de momento no hay muchas novedades que contar. Eso sí, reconoce todo irá rápido en las condiciones actuales y las dudas que sobrevuelan la temporada 2020.

"Yo te puedo contar poco a estas alturas, no quiero engañar a nadie. Está claro que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que empiece la temporada porque ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%", dijo Sainz acerca de la velocidad que han cogido las noticias en Ferrari.

"La vida va pasando y, o te estancas, o das pasos. Carlos tiene la ambición de seguir haciéndolo mejor y esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista. Lo único que puedo hacer a su lado es animarle a que lo haga". @CSainz_oficial, sobre @Carlossainz55.

Sobre su hijo dijo que espera que se resuelva todo rápido, aunque no quiso entrar en más detalles: "Es cierto que él está contento donde está y es cierto que últimamente se están moviendo mucho las cosas, y quiero pensar que tarde o temprano habrá una solución, porque no nos podemos quedar dos meses más a base de estas rumorologías y estas historias, pero me vais a permitir que no pueda contaros muchos más porque son momentos delicados”.

Le animó a seguir dando pasos adelante, seguramente en clave de fichar por Ferrari: "La vida va pasando y o bien te estancas o das pasos, y él por lo que veo como padre tiene ambición de seguir haciéndolo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado. Eso tiene que ser la filosofía de cualquier deportista que compita en algo como hizo él año pasado, y lo único que puedo hacer es animarlo a que lo haga", concluyó.

