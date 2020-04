En Alemania hablan de un trueque Ferrari - McLaren entre Carlos Sainz y Vettel

Los coches de los equipos de Fórmula 1 se encuentran actualmente en el garaje, pero hay un rumor que no podía estar más en la calle en el que Sebastian Vettel es el protagonista. Si Carlos Sainz no ha firmado un nuevo contrato con McLaren, el alemán tampoco. Pero la escudería británica está más interesada en renovar al español, mientras que Ferrari no termina de llegar a un acuerdo con el germano.

Desde Alemania apuntan a que la oferta que ha recibido Vettel de Ferrari no llama la atención del piloto ya que este consideraría que no está a la altura de un número uno. Sky Sport Alemania apunta a la posibilidad de aprovechar esta falta de entendimiento para beneficiar un trueque entre la escudería italiana y McLaren que acabaría con Carlos Sáinz de rojo y el germano de naranja.

Apoyan esta posibilidad con el hecho de que Andreas Seidl, ahora en McLaren, y Vettel se conocen muy bien por su etapa conjunta en BMW. El hecho de buscar triunfar en un nuevo equipo podría motivar al alemán para aceptar una oferta de la escudería británica. Y qué decir de lo que supondría para Carlos Sainz pilotar uno de los bólidos rojos.

Sebastian Vettel, durante los test en el Circuit de Catalunya EFE

Esta información indica que el problema para Vettel no será el dinero. Quiere seguir en un equipo que le permita competir por el campeonato y ganar carreras, pero con un estatus de líder. En Ferrari siente que ya no es ese líder después de que la escudería haya mostrado su apuesta públicamente por Charles Leclerc tras su primera buena temporada con los bólidos rojos.

