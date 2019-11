Carlos Sainz, más decepcionado que nunca: "Me da mucha rabia"

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) expresó este sábado su decepción tras ser eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno y admitió estar con "mucha rabia" después de que monoplaza presentara problemas que todavía no han sido identificados.

"No te puedo decir qué ha pasado porque no sabemos todavía", afirmó el madrileño El piloto tuvo que volver al garaje de la escudería de Woking cuando estaba sobre el asfalto del trazado paulista y saldrá último en la carrera del domingo el circuito de Interlagos.

Carlos Sainz, en el Gran Premio de Brasil del Mundial de Fórmula 1 Reuters

"Me da mucha rabia. Este era otro día para calificar adelante y tener una buena carrera mañana y mañana salimos atrás, va a costar mucho", reconoció el español. Aun así, aseguró que es posible remontar en la carrera de este domingo en Brasil, un país en el que el piloto de McLaren no guarda buenos recuerdos. "No creo que sea el circuito, ni el país, simplemente coincide que aquí llegan los problemas sin saber por qué", señaló.

El de Madrid se encuentra en la séptima posición del Campeonato de Pilotos con 80 puntos, cuatro menos que el tailandés Alexander Albon (Red Bull) y tres por delante de su perseguidor directo, el francés Pierre Gasly (Toro Rosso).

