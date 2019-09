Vettel y su confesión sobre el duro momento personal por el que pasa: "Yo soy mi peor enemigo"

Vettel no está atravesando por un buen momento con Ferrari en lo que es su quinta temporada es la escudería italiana. Quinto en el Mundial, sin haber ganado ninguna carrera este año -las dos únicas de Ferrari son de Leclerc en los dos últimos grandes premios-, en piloto alemán ha confesado en la rueda de prensa previa al GP de Singapur de este fin de semana el duro momento persona por el que está atravesando y sus dudas: "En ciertas situaciones, como dije el año pasado, yo soy mi peor enemigo".

"El momento por el que estoy atravesando es un momento con muchas preguntas. No recuerdo algo así en toda mi carrera, para ser sincero. Sin duda, el actual no es mi mejor momento, pero no creo que sea el peor, Todavía me encantan las carreras y todavía tengo algo de tiempo por delante, así que todavía hay muchas carreras para esperar mejores resultados y terminar la temporada de la manera correcta, también para preparar la próxima", comentó el piloto alemán.

El error en Monza

"Fui el primero en admitir el error, fue muy claro, nada que decir al respecto. Estos son momentos que, desafortunadamente, son parte de las carreras, pero obviamente este no es el nivel que quiero ofrecer, pero de vez en cuando son cosas que suceden".

Las palabras de Montoya

El piloto colombiano comentó que los "errores son un problema técnico y no mental". Vettel respondió a ello: "Yo tampoco creo que sea mental. Creo que hago lo correcto, y por eso creo que también es importante no complicarme la vida. Puede suceder en ciertas situaciones, que no tienes una confianza absoluta en el coche y no es la mejor sensación para el piloto, pero creo que estamos mejorando. Entender el monoplaza es también es una cuestión de detalles y de alinearlos de la manera correcta. Estoy convencido de que las cosas volverán su sitio. Hasta ese momento, creo que debemos mantener la cabeza agachada, porque siempre hay cosas que puedes hacer mejor para aprender".

Leclerc y su papel en Ferrari

"Primero debo ser honesto y decir que Charles es muy rápido. En segundo lugar, creo que en algunos casos no he tenido buenas calificaciones por problemas mecánicos, como Austria y Alemania, e incluso en Monza me perdí el intento final. Creo que es justo admitir que mi compañero, en algunos casos, puede haber hecho un mejor trabajo, entonces es importante comprender las razones y tratar de mejorar".

