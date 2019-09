Carlos Sainz, tras el error de McLaren que le dejó fuera de carrera: "La parada fue un caos"

El español Carlos Sainz (McLaren) se mostró contrariado tras la carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno disputada en Monza, en la que tuvo que abandonar en la vuelta 28 debido a un fallo en la parada al apretar la goma delantera derecha, porque "el sexto puesto parecía asegurado".

"Una pena porque ese sexto puesto parecía más o menos asegurado. Como estaban yendo las cosas, los Renault iban más rápido y Albon no me podía pasar. Tenía problemas en el coche tras el toque con Albon porque perdí una pieza que nos quitaba dos o tres décimas por vuelta, pero bueno. Estaba yendo todo bien hasta que llegó la parada que fue un poco un caos, un malentendido por parte de todos y al final no hemos podido salir de ahí", dijo en declaraciones a Movistar F1.

"El Red Bull este fin de semana era superior, pero no como en otras carreras y sabía que podía aguantarlo detrás. Me da rabia porque a Albon le teníamos controlado y Verstappen parecía que no llegaba; hubiese sido un buen sexto", amplió.

"Se ha puesto el semáforo en verde y yo creía que el coche estaba listo para salir, pero luego se puso en rojo otra vez, hemos vuelto a subir el coche, a tacar la rueda, lo hemos vuelto a bajar? en ese momento ya parece que estábamos para irnos, pero luego no sé. Ha sido todo un desastre en ese momento. Pero son cosas de las carreras, todos somos humanos y cometemos errores; igual había algo roto así que toca analizar y aprender", explicó sobre lo ocurrido.

Eso sí, Sainz aseguró que esta temporada han estado acertados en la estrategia: "Este año la estrategia estaba yendo muy bien, pero hoy quizá hemos perdido ocho puntos por ello. Pero hemos ganado más puntos gracias a la estrategia y a las paradas que los que hemos perdido hoy. Toca analizar y aprender qué se podría haber hecho mejor por parte de todos, pero no hay que estar demasiado tristes".

Por último, Sainz quiso dar la enhorabuena al monegasco Charles Leclerc, que venció la carrera en su primera vez en Monza con Ferrari con tan solo 21 años: "Es increíble lo bien que lo está haciendo Charles. Hay que darle la enhorabuena porque ha hecho un carrerón. Es bueno que los pilotos jóvenes estén haciéndolo tan bien", concluyó.

