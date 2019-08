Hamilton rectifica sobre su retirada: "Tengo 34 años y siento que conduzco mejor que nunca"

A sus 34 años, Lewis Hamilton está viviendo uno de sus mejores momentos como piloto de Fórmula 1. El británico volvió a llevarse la victoria en el último Gran Premio de Hungría y, además, es el líder indiscutible de la clasificación del Mundial. Ante esa situación, el propio piloto de Mercedes ha concedido una entrevista a The Guardian y ha hablado claro sobre sus planes de futuro, sin pensar en una retirada.

En primer lugar, Hamilton ha aseverado que se ve con más fuerza que nunca para seguir dando guerra y quiere que las expectativas para la segunda vuelta del Mundial se vean incrementadas: "Quiero que la segunda mitad sea aún más fuerte que esta primera mitad. Tengo 34 años pero siento que conduzco mejor que nunca. Algún día tendré que parar, pero ahora me siento fantástico, física y mentalmente. No tengo planes de parar pronto: hay más por hacer, más por ganar, más por lograr juntos dentro y fuera del coche".

Sobre su vinculación al equipo de Mercedes y el amplio trayecto recorrido junto a ellos desde 2013, el británico se ha mostrado orgulloso de todo lo conseguido al echar la vista atrás: "Ha sido un viaje fenomenal. Tuvimos nuestra primera victoria en Hungría juntos en 2013 y nos hemos ido fortaleciendo. La mayoría de la gente todavía está aquí desde que me uní al equipo. Este viaje había sido notable, ahora estoy emocionado de ver qué más podemos hacer juntos".

Lewis Hamilton, tras ganar el Gran Premio de Hungría del Mundial de Fórmula 1 Reuters

El camino recorrido con Mercedes

Finalmente, Lewis ha asegurado que no existe conformismo en el equipo y que siempre miran por conseguir lo máximo, siendo consciente de que todavía hay aspectos que se pueden cambiar y mejorar: "No creo que seamos complacientes, siempre llegamos con la misma mentalidad. Hemos tenido todo este éxito, pero todos continúan trabajando igual de duro. Nadie es mejor que el otro, todos nos levantamos. No somos perfectos por el momento. Todavía tenemos áreas donde podemos seguir mejorando".

[Más información: Hamilton quiere que Fernando Alonso vuelva a la Fórmula 1: "El deporte necesita a los mejores"]