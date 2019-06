La sorprendente peineta de Raikkonen a Hamilton en el GP de Austria

Durante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 ha tenido lugar un incidente entre Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. El piloto británico realizó una mala maniobra que provocó el bloqueo al finlandés y perjudicarle en la vuelta de la Q1.

No obstante, Raikkonen dejó una sorprendente reacción al no dudar en hacerle una 'peineta' al campeón del mundo. Posteriormente, el piloto finlandés lanzó un mensaje acerca del incidente.

"No sé porqué no ha reducido la velocidad, lo hizo, luego aceleró, se quitó del camino, pero demasiado tarde", señaló el finlandés. Por su parte, el británico se defendió de la siguiente manera: "No le ví, no me avisaron, solté frenos y traté de quitarme de enmedio".

Lewis Hamilton perderá tres puestos en parrilla en el Gran Premio de Austria, al ser sancionado por lo que en vez de salir segundo, el inglés arrancará quinto. El holandés Max Verstappen será ahora quien acompañe en la primera final de la parrilla al monegasco Charles Leclerc, que logró la 'pole' para Ferrari.

El finés Valtteri Bottas arrancará tercero, al beneficiarse de la sanción impuesta a su compañero por los comisarios de la FIA; penalización que también beneficia al inglés Lando Norris -compañero del español Carlos Sainz en McLaren-, que avanza un puesto y saldrá cuarto este domingo en Spielberg.

