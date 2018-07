"Fernando Alonso es un llorón, se le conoce por eso": Haas ataca al español

D. C.

Guenther Steiner, jefe del equipo Haas de Fórmula 1, criticó este domingo a Fernando Alonso tras el Gran Premio de Gran Bretaña, en el que el piloto español tuvo un duelo con Magnussen, piloto de Haas. [Así te hemos contado el GP de Gran Bretaña de F1]

"Fernando Alonso estaba llorando. Ya se le conoce por eso, acostumbra a llorar", dijo Steiner, que añadió que el asturiano "es un piloto fantástico, pero llora mucho y yo prefiero que mis pilotos adelanten en pista antes que llorando”.

Fernando Alonso, como dice el propio Guenther Steiner, adelantó a Magnussen en pista y en un movimiento de inteligencia, al pasarle justo cuando se fue el segundo coche de seguridad (había salido uno minutos antes), ya en el tramo final de carrera. El español, gracias a a ese adelantamiento, acabó octavo, mientras que el piloto de Haas, que se 'durmió' en ese momento, terminó noveno.

Tras la carrera, que ganó Vettel seguido de Hamilton y Raikkonen, Fernando Alonso se quejó también de la conducción de Magnussen. "Creo que Magnussen venía por fuera en la siete y me ha empujado. Creía que había que dejar espacio pero me empujó y no pasó nada", dijo el piloto de McLaren, que ganó cinco puestos respecto a la posición de salida (decimotercero) con la final de carrera (octavo).

Mientras que Fernando Alonso acabó octavo, Carlos Sainz no pudo terminar el Gran Premio por un accidente con Grosjean, precisamente el otro piloto del equipo Haas, que tuvo otro error, no es el primero, que afectó a la carrera de otro piloto.