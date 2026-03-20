La Fórmula E llega a Madrid, la nueva capital del 'motorsport': "Pepe Martí, Cupra y el Jarama son la combinación perfecta"

El momento ha llegado. El circuito del Jarama va a albergar el primer gran premio de la historia de la Fórmula E en España. La capital se ha vestido de gala para acaparar todos los focos en el llamado Cupra Raval E-Prix de Madrid. Será este sábado 21 de marzo y con 30.000 personas en las gradas.

La llegada del campeonato eléctrico a España va más allá de lo profesional, no solo para Cupra y sobre todo Pepe Martí, sino para Alejandro Agag y Alberto Longo, quienes siempre tuvieron en mente organizar una carrera en España pero que, principalmente por cuestiones políticas, han tenido que esperar más de una década para hacerse realidad.

El cofundador y director general de la Fórmula E ha atendido a EL ESPAÑOL en la previa de un evento que colocará a Madrid como la capital del deporte motor. El trabajo del alma máter de la competición eléctrica no termina con la llegada de este campeonato a nuestro país. El objetivo es situar a la Fórmula E como la referencia absoluta del deporte motor.

Alberto Longo, co-fundador de la Fórmula E. Cristina Villarino

¿Cómo de importante es traer la Fórmula E a España y qué tipo de complejidad ha sido el proceso de negociación para traerlo a Madrid?

Déjame que empiece por la última, la complejidad ninguna. Nosotros cuando, desgraciadamente, venimos a Madrid por un grandísimo drama que ocurrió en Valencia, que fue la DANA y que tuvimos que cancelar, obviamente, los tests y celebrarlos aquí en Madrid en cuestión de 48 horas, saliendo de aquí, hubo mucha gente que me dijo 'Oye, ¿por qué no hacemos la carrera aquí?'

Y lo hablé con Carmelo, lo hablé obviamente con Marcus, con el CEO de Cupra: 'Oye, ¿qué os parece si hacemos una carrera aquí en Madrid?'. Yo creo que la Fórmula E ya es lo suficientemente madura como para estar aquí en casa, que es lo que hemos esperado durante mucho tiempo, a venir aquí a Madrid o a España, porque queríamos ser una empresa ya estable, una empresa que tuviera mucha repercusión a nivel mundial.

Ya nos siguen 420 millones de personas en todo el mundo, nos ven en más de 190 países en todo el mundo, cada carrera pues la siguen unas 35-40 millones de personas cada 15 días.

En definitiva, pues tenemos ese impacto que era de la forma en la que yo quería llegar a Madrid o a España para garantizarme un resultado positivo y que la gente dijera 'Oye mira, esta historia la han montado dos españoles al final'.

De cara al circuito del Jarama, ¿qué impacto tiene que haya un equipo español (Cupra) y un piloto español (Pepe Martí), tanto a nivel de resultados como a nivel mediático?

Todo. Cuando te decía que se tenía que dar la tormenta perfecta para que nosotros acabáramos aquí en España y en Madrid concretamente, pues probablemente lo que nos faltaba era un equipo que fuera competitivo con un piloto que tuviera posibilidades de llegar a podio y ganar carreras. Esto ha sido exactamente lo que ha pasado y por eso pues no dudamos en ningún momento en llegar a Madrid.

¿Cómo pueden o cómo buscan equilibrar ese legado urbano que tiene el circuito del Jarama con, al fin y al cabo, un campeonato eléctrico?

Nuestro ADN es correr en el centro de las ciudades más grandes del mundo. Ahora mismo acabamos de hacer carreras en las tres primeras de la temporada, han sido en México, en Sao Paulo y en Miami. Ahora estamos en Madrid, pero luego seguimos con Tokio, Shanghái, Sanya, Berlín, Londres... Hemos hecho carreras en Los Ángeles, en Nueva York, en Moscú...

En definitiva, somos un campeonato extremadamente global y casi siempre hemos intentado correr en el centro de las ciudades, con lo cual para nosotros un circuito permanente como el Jarama, pero como bien dices, tiene casi un trazado urbano, pues es el escenario ideal para cualquiera de nuestras carreras.

Alberto Longo, co-fundador de la Fórmula, en la entrevista para EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

¿De qué forma crees que pueden coexistir los campeonatos de Fórmula 1 y Fórmula E en Madrid?

Bueno, perfectamente. Yo he estado muy vinculado al mundo del deporte motor desde hace mucho tiempo, de la época de Fernando en el año 2002, 2003, 2004... nosotros ya estábamos ahí, vimos la revolución que supuso para el mundo del motorsport la llegada de Fernando.

Y en definitiva, yo creo que hay espacio para no solo Fórmula E y Fórmula 1, hay espacio para absolutamente todo porque hay una fan base aquí en España brutal. Gente no solo que le gusta mucho el deporte motor, sino que son muy entendidos porque ya llevan 15-20 años siguiendo prácticamente todas las carreras.

Yo creo que hay espacio para todos y que la gente va a disfrutar muchísimo de eso, porque estamos siendo, yo creo que la capital mundial del deporte motor a día de hoy. Lo ha dicho creo que el alcalde, que hay tres ciudades en el mundo que tienen tanto la Fórmula 1 como la Fórmula E; creo que hay alguna más, creo que se le ha escapado Sao Paulo, pero es verdad que en el mismo venue solo hay tres ciudades, que son México, Mónaco y aquí donde estamos en Madrid.

¡Vamos! Madrid! 🇪🇸⁰

We’re ready to see the drivers hit the circuit for the first Formula E race near the Spanish capital! #CupraRavalMadridEPrix pic.twitter.com/J3jUvbizPp — Formula E (@FIAFormulaE) March 18, 2026

¿Cree que la Fórmula E en un futuro puede competir con la Fórmula 1?

Sí. Bueno, no crearía nada yo en mi vida que no sea para ser una punta de lanza para no solo ser pionero, que es lo que hemos sido con la movilidad eléctrica, sino que situarnos siendo la referencia del deporte motor. Al final es lo que necesitamos y lo que queremos.

Es verdad que estamos donde está sentada la industria a día de hoy, o sea, los coches de combustión pues cada vez se venden menos, los coches eléctricos 100% eléctricos cada vez más, hasta el punto que ha habido un sorpasso en diciembre.

Reuters anunció hace un mes que por primera vez en la historia se han vendido más coches 100% eléctricos que de combustión... que 100% de combustión. Con lo cual pues estamos donde tenemos que estar.

Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas para seguir creciendo. Que la Fórmula 1 siga bien y tan atractiva como sigue siendo, a nosotros nos viene de maravilla.

¿Qué objetivo tienen de cara al futuro? ¿A qué país, a qué circuito, a qué continente le gustaría también llevar la Fórmula E?

Muy buena pregunta, yo creo que parte de la estrategia de la compañía es seguir creciendo. Hay sitios como hacer una segunda carrera en Estados Unidos es una prioridad absoluta para el campeonato. Era hacer una carrera, una doble carrera en China también, ya la tenemos.

En Europa queremos crecer en una carrera más, en definitiva yo creo que estamos hablando de que el año que viene deberíamos de estar en torno a 12-13 ciudades con 17-18 carreras.

Mi objetivo en el año 2030 es llegar a hacer 24 carreras en 18-19 ciudades del mundo. Y eso será, pues ya te digo, a base de incrementar carreras en Estados Unidos y en Europa fundamentalmente.

Back in Madrid for the Rookie Test 😎



Ride onboard with @AbbiPulling for the fastest lap at our first-ever Women’s Test in 2024. #FormulaE #Motorsport #Racing pic.twitter.com/6Gq91hUApt — Formula E (@FIAFormulaE) March 18, 2026

Si algo caracteriza a la Fórmula E es la apuesta por la presencia de las mujeres pilotos en los tests. ¿Qué más iniciativas pueden llevar a cabo para aumentar ese protagonismo de la mujer y si se puede ver en un futuro a Pepe Martí compitiendo mano a mano con otra mujer?

Y se puede ver perfectamente porque ya se vio. En la Fórmula E tuvimos dos pilotos femeninas en la primera temporada del campeonato. Sí es verdad que entonces, pues no resultó, no nos parecía que eran muy competitivas y la Fórmula E es un deporte extremadamente competitivo en el cual todos los equipos lo que quieren es ganar al final.

Lo que estamos haciendo pues es intentar promover a la mujer dentro del deporte del motor, que eminentemente es un deporte masculino y lo ha sido así pues durante muchísimos años, y nosotros pues estamos cambiando un poco esa terna.

Nosotros tenemos en España solo en España 1.7 millones de fans, de los 420 que tenemos en todo el mundo 1.7 millones son de aquí, el 46% de ellos son mujeres. O sea que estamos casi casi casi completamente balanceados con respecto a masculino y femenino, que eso nos llena de orgullo y nos dice que la estrategia que estamos llevando a cabo pues está siendo muy fructífera.