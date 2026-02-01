Laia Sanz: "El Top-20 del Dakar está bien para ser el primer año, pero debemos arriesgar más para luchar por el Top-10"

Es la primera vez que para hacer una entrevista tienen que buscarme a mí y no yo al entrevistado. Pero es que Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) entra ya por EL ESPAÑOL como si fuera su casa. Y es que realmente lo fue, al menos durante unas semanas, hace ya más de un año, cuando tuvo que abandonar por primera vez el Rally Dakar por culpa de un accidente a las primeras de cambio.

Tras dejar reposar sus heridas unos días, la catalana se convirtió en analista del Dakar en este medio creando la columna 'Conexión Dakar con Laia Sanz'. Una unión que nació de una conversación espontánea por WhatsApp y que surgió como una especie de mal menor, como una tirita en esas heridas que seguían latiendo. Ahora, doce meses después, no está del todo claro que aquel daño esté reparado y sea ya cosa del pasado y del olvido, porque a pesar de haber terminado 15 Dakares, Laia no perdona ni uno. Porque así es, insaciable e inconformista.

Sin embargo, su mirada ahora es otra. Vuelve a ser limpia y clara. O incluso lo es más que antes, ya que seguramente por primera vez desde que se bajara de la moto para subirse a un coche está en un proyecto a la altura de su talento y de sus posibilidades. Así es como ha nacido su aventura con EBRO, la formación que le ha permitido volver al Dakar con plenas garantías y dando además el salto a los T1+.

Con una espina clavada, con ilusiones renovadas y con debut en la categoría reina incluido, Laia Sanz ha cuajado una vez más un Dakar espectacular. Y no tanto por el resultado, un meritorio Top20 que de no ser por un problema eléctrico en la etapa 9 podría haber sido un Top15, sino más bien por las sensaciones en lo que ha supuesto el Dakar de su redención.

Y es que Laia ha brillado por encima de las circunstancias sin exprimirse, superando como siempre las ya de por sí altas y exigentes expectativas. Rodando por momentos dentro del Top10 y haciendo buena gala de su capacidad para navegar y de su regularidad. Un resultado magnífico, pero que no sacia el hambre de esta indómita campeona que sabe que, buscando sus límites, pueden venir grandes éxitos.

Ese es ahora su objetivo para el presente y para el futuro a corto plazo: seguir buscando su límite. Para ello necesita pasar horas encima de su nuevo S800 XRR, hacer más test, adaptarse mejor al coche, competir y compenetrarse aún más con un equipo que la ha acogido como lo que es: una referente. Y es que hoy por hoy, Laia es el faro de una familia en crecimiento y que ha prometido apostar fuerte por este proyecto. Hasta ahora, han demostrado una fiabilidad en la que pocos confiaban.

Satisfecha con las sensaciones más que con el resultado y agradecida de haber vuelto a probar la arena y las piedras del desierto saudí, Laia Sanz hace parada en EL ESPAÑOL para analizar cómo ha sido su regreso a la prueba más dura del mundo después del enorme fiasco de 2025. Y también para valorar cómo ha cambiado la carrera en estos dos años. E incluso para recordar anécdotas como la vivida con Nani Roma, quien no le perdonará una cena después de unas merecidas vacaciones tras salvarle el podio en una maniobra de 'puro Dakar'.

Laia Sanz posa para una entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Laia, Dakar finalizado, ¿qué balance haces? Me imagino que bastante más contenta que hace un año, ¿no?

Sí. También es fácil estar más contenta que el año pasado. Pero realmente creo que volvemos con una valoración muy positiva porque más allá del resultado, que al final creo que es bueno, un Top20 con el nivelazo de coches y gente que hay ahora es para estar contentos, podemos sacar cosas positivas de este Dakar. Una que era muy importante era acabar con el EBRO.

Pero luego hemos visto que tenemos una buena base de coche, que tenemos que trabajar y evolucionar, pero creo que para un primer año todo ha funcionado muy bien. Y luego que hemos visto cosas, hemos aprendido mucho y creo que mejorando algunas cosas yo, y algunas cosas del coche, podremos dar mucha más guerra.

¿Qué sabías de Ebro hace un año?

Pues realmente el recuerdo que tenía de pequeña, de los tractores, de los camiones, las furgonetas… Al final es una marca que aquí en el campo, en España, ha sido muy conocida, muy legendaria y, bueno, yo creo que ha sido muy chulo formar parte del proyecto desde el inicio. Además, una marca española. O sea que ha sido un proceso muy bonito, y ver nacer el equipo y el proyecto, lo ha hecho especial.

Y cuando el año pasado termina el Dakar como termina, ¿ellos ya habían contactado contigo? ¿Tú sabías o sospechabas que EBRO iba a ser tu camino al Dakar 2026 o todavía no sabías nada?

Empezamos a hablar después del Dakar, muy pronto. Pero no, al acabar el Dakar no sabía nada. Empezamos a hablar y pronto nos pusimos de acuerdo porque veía muchas ganas, mucha motivación, y creo que yo tenía ganas de tener un proyecto sólido donde poder crecer y creo que coincidimos en un buen momento.

Todo cuadró y nos pusimos a trabajar y creo que ha salido bien. Tanto yo como el equipo estamos motivados para seguir mejorando. Creo que tenemos que trabajar duro porque al final hay un nivel increíble, pero creo que tenemos una buena base para empezar.

Más allá de ser un T1+, que eso ya conlleva un salto lógico, ¿en qué te ha gustado más el EBRO que los coches que has tenido hasta ahora?

Sobre todo el cambio a un 4x4. La verdad que en las dunas hay mucho más relax, creo que es muy distinto, es muy difícil quedarse empanzado con este coche en las dunas. Y luego obviamente hay sitios en los que te parece que no estás corriendo y el coche es muy efectivo. El hecho de ser un 4x4 lo hace efectivo. Al final, hoy en día para competir necesitas un 4x4 y creo que el coche me ha sorprendido positivamente, sobre todo la fiabilidad.

Creo que hay sitios que quizás hemos sido conservadores de más por el hecho de no conocer bien el coche y los límites de estos coches, que es increíble, y creo que es tiempo ahora de prepararnos bien y, si lógicamente queremos hacer un resultado mejor, también habrá que tomar más riesgos. Pero creo que el coche se ha portado muy bien y que tenemos una buena base para trabajar este año.

Este año he sentido mucha responsabilidad al ser el único coche. Me gustaría que hubiera otro en el equipo.

No sé si se ha hablado con el equipo, dentro del crecimiento de EBRO, si sería bueno incorporar más coches. ¿Tú lo verías bien para tu proyecto personal?

A mí me encantaría, pero eso es cosa del equipo. Obviamente, este año he sentido mucha responsabilidad porque al final ser el único coche también te pone algo de presión, ¿no? Porque, bueno, todo el equipo gira a tu alrededor y al mismo tiempo que es una cosa bonita también es sentir esa responsabilidad extra.

Y obviamente me gustaría tener otro coche en el equipo. Al final siempre te sientes más acompañado y para poder hacer trabajo de equipo y poder mejorar también es bueno tener un compañero de equipo. Pero veremos, ahora tenemos que plantear el futuro, hablar de las cosas que funcionaron mejor, las que no tanto en este Dakar y ver qué calendario hacemos, cómo lo hacemos todo y llegar mejor al próximo Dakar.

Entrando en materia de Dakar 2026, muy al principio surgió la polémica del posicionamiento de salida de los pilotos de coches, que tenían que empezar atrás hasta coger otra vez posiciones delanteras. ¿Confías en que va a haber un cambio de verdad de cara a 2027? ¿Y cómo viviste tú todos esos momentos incómodos?

Pues es difícil de arreglar eso. Yo creo que desde que está la FIA, el hecho de que cuente para el Mundial es complicado, porque hay muchas categorías y se da prioridad a los que están en el Mundial. Nosotros este año estábamos inscritos en el Mundial, pero solo teníamos derecho a una reposición, con lo que te lleva mucho estrés. Yo los primeros días me estresaba mucho.

Estoy de acuerdo con las quejas que hubo porque al final es muy injusto. Un piloto, por ejemplo, como Isidre, que hace un día bastante delante, el 20 y algo, y sale el 80 y algo... Y además es muy difícil salir de este círculo, porque cuando sales atrás es imposible ser rápido. Estás en el polvo, tienes mucho más riesgo, no disfrutas la etapa... Entonces haces un esfuerzo muy grande para estar en el Dakar con un buen coche y te pasa esto... Pues tienes que sentir mucha impotencia.

En mi caso no me afectó este año tanto, pero sí entiendo las quejas. De hecho, estuve ahí pendiente porque también nos podía afectar a nosotros en cualquier momento y porque no lo acabo de ver del todo justo. Al final, que te salgan vehículos mucho más lentos delante no acaba de ser muy lógico y no sé cómo habría que arreglarlo porque tampoco le veo una fácil solución. Por suerte, este año nosotros hemos salido delante todos los días menos uno, que teníamos derecho a la reposición, pero no la usamos por miedo a que nos hiciera falta un día con más polvo.

Creo que lo hicimos bien porque era un día con mucha arena y yo dije 'pues no la usemos', porque había 250 kilómetros de arena al principio de la etapa. Sí que luego nos comimos un Defender 120 kilómetros y perdimos algo de tiempo, pero aún así hicimos muy buena etapa y ya volvimos a salir delante. Pero eso te da un plus de estrés muy grande, el hecho de no poder fallar. Al final los pilotos que son más prioritarios, aunque la líen tres días, saldrán delante los tres días. Pero nosotros no, y eso te añade algo de estrés, de no poder fallar.

Respecto a esto te quiero hacer dos preguntas. La primera, no sé si tú, viéndolo con la perspectiva que tenías de 'no me afecta tanto este año, pero sé por lo que están pasando estos pilotos que se están quejando', si echaste de menos que otros pilotos que habitualmente tampoco están afectados hicieran un poco de presión y fuerza y apoyaran a sus compañeros.

Sí, al final es difícil porque cuando algo no te afecta… Pero sí, claro, es complicado hacer fuerza en eso si no están los pilotos más top.

Ahí voy.

Pero como a ellos no les afecta, es difícil también que se vayan a quejar por algo que no les toca. Entonces es complicado, no es fácil, pero sí me parece injusto. Al final, además, esto del tanto por ciento… Antes quizá era mucho más fácil entrar porque no había el nivel que hay ahora, pero es que ahora el primero corre mucho, y tú sigues siendo mucho más rápido que los camiones o los Challenger que te salen delante. Entonces, no sé cómo habría que arreglarlo, pero a mí en ese sentido me gustaba un poco más el Dakar a la antigua, donde se salía por orden de clasificación y ya está. Si un día hacías el 30, salías el 30, y si un día hacías el 80, salías el 80, pero esto es difícil.

Laia Sanz en las escaleras que forman la entrada de EL ESPAÑOL.

¿Puede ser una vía para arreglarlo que correr el Mundial no sea tan difícil? Porque al final sois muchos los pilotos que estáis mucho más pendientes del Dakar que del Mundial, y dar prioridad en este orden de salida a los que corren el Mundial al final termina desvirtuando un poco el Dakar.

Pero es que a mí creo que esto ya desvirtúa en muchos aspectos el Dakar. Obviamente esto se ha hecho con la idea de que todos los pilotos hagan todo el Mundial, pero eso es imposible porque también los presupuestos que se mueven para hacer todo un Mundial son alcanzables para muy pocos.

Y a mí esto, desde que pasó, no me gusta mucho. Si ya costaba antes llegar al Dakar, hacerlo bien, llegar a un equipo bueno si no tienes muchos medios, ahora todavía es más difícil, porque lo que haces es salir atrás y así es imposible demostrar nada. Entonces es un poco una rueda.

Y además para mí también desvirtúa la carrera el hecho de los reenganches. Que tú no acabes una etapa y seas finisher de un Dakar con una penalización y ya está... No. No me imagino en el Tour a un ciclista no acabando una etapa, quedándose en el autobús descansando y al día siguiente ganando la etapa reina y llevándose todos los premios… No me parece lógico. Entonces, todos estos aspectos desvirtúan un poco el Dakar para mí desde que forma parte del Mundial. Creo que ha perdido un poco de esencia en ese sentido, y que hay finishers que no deberían ser finishers.

Otra polémica de este Dakar han sido los famosos pit stop. Creo que a ti no te han gustado mucho.

No, no. De hecho, seguramente en algún momento podía haber tenido mala suerte y que lo agradeciera, porque al final no es agradable tampoco hacer una etapa como nos pasó el penúltimo día, que pinchamos en el kilómetro 60 y quedaban 300 de piedras. Vas con mucho miedo, vas muy despacio y no es agradable, pero no sé cuál sería la solución…

Entiendo que para el show está bien. Luego, para el fabricante, entiendo que aprieten porque al final poderte quedar fuera de un Dakar porque te has quedado sin neumáticos el tercer día, como ha pasado otros años, y que te aparte de la victoria una cosa así es feo, pero es el Dakar y toda la vida has tenido que no correr en algunas etapas. Ahora todo el mundo sale a fondo. No sé si a lo mejor deberían, a quien use el pit stop, ponerle una penalización. Así saldría más caro usarlo.

¿Pero el pit stop era obligatorio o era opcional?

El pit stop no te salía caro. Es decir, tú, menos en uno que lo que parabas de pit stop estabas perdiendo tiempo de la etapa, al final son 30 segundos que no son nada comparado con poderte quedar sin neumáticos. En los otros pit stop tenías tiempo, entonces no tenías ni que bajar del coche, los mecánicos te cambiaban la rueda. Esto para mí va un poco contra la esencia del Dakar, no me gusta.

Pero también te digo que no me gustaría quedarme fuera de un Dakar por quedarme sin neumáticos. Entonces no sé cuál sería la solución. Quizá etapas con algo menos de piedra o cambiar el reglamento y poder llevar tres ruedas de repuesto en vez de dos, no lo sé. Pero estos aspectos a mí no me gustan mucho. Como lo de los reenganches y todo esto… No sé, cada vez es menos Dakar, cada vez es menos supervivencia.

En todo el Dakar has llevado en general una línea bastante conservadora por el tema de proteger el coche por no conocerlo bien. ¿Cuánto crees que te ha quedado para dar tu 100%?

Yo creo que me queda mucho margen de mejora todavía como piloto. También al coche le queda margen de mejora y yo creo que tenemos una buena base, pero podemos mejorar y tenemos que mejorar, y me queda mucho para saber realmente hasta dónde puedo llegar. Era el primer año. También yo creo que el hecho de no haber corrido el Dakar pasado…

Al final en el Dakar aprendes mucho y hace prácticamente dos años que no corría allí. Y eso también se paga. En los sitios muy rápidos me faltaba algo de confianza, me faltaba conocer un poco el coche en este tipo de terrenos. Pero en general creo que ha sido muy positivo ver que podíamos ser muy competitivos en algunas etapas, que hay sitios en los que tengo que mejorar más que otros. Pero eso, me queda mucho margen.

Mi reto para 2027 es mejorar. Hemos empezado con buen pie, pero si queremos estar ahí habrá que asumir riesgos.

¿El reto para 2027 es dar tu 100%?

No sé si mi 100%, pero mejorar. Mejorar tanto yo como el coche, como el equipo. Tenemos que mejorar en todo. Pero creo que hemos empezado con buen pie y que hay que seguir trabajando. Y al final ahora el nivel está muy alto en coches, hay unas marcas muy potentes y equipos muy potentes con muchos pilotos.

Entonces, si queremos estar ahí, también habrá que asumir un punto más de riesgo. Si quieres correr ahora en el Dakar y hacerlo bien, hay que arriesgar. Los pilotos de delante van a cuchillo todo el día y, si quieres estar en la lucha un poco con ellos, habrá también que asumir más riesgos.

Por poner números, que a los periodistas nos gusta lo de poner números, ¿ese asumir riesgos y ese mejorar podría ser pelear por el Top10? Este año has rodado en el Top10 e incluso te ha sorprendido estar ahí sabiendo que tú no estabas dándolo todo.

Sí, también ha habido etapas que hemos estado más lejos, en las que hay que mejorar más. Entonces, también ha sido un Dakar un poco raro, para mí ha sido un Dakar más al sprint de lo normal. Creo que a nosotros se nos puede dar mejor un Dakar con más dureza, que pasen más cosas. De hecho, en las etapas que han pasado cosas es donde hemos estado mejor.

En las etapas que no hemos tenido motos delante abriendo, en las etapas que se han hecho más duras, más complicadas, en las etapas que han sufrido los neumáticos... Entonces, en estas etapas que son más al sprint tenemos que mejorar más, y creo que sí, que hemos de luchar más por estar en un Top10 más que por estar en un Top20, pero para eso tenemos que mejorar.

Aunque a ti no te hace falta, ¿este Dakar te ha servido también para sentirte todavía más valorada y más respetada dentro del mundo del motor? Siempre has dicho que 'cuando tuvieras un coche de verdad para pelear con los grandes, estarías sin duda ahí'. Y lo has cumplido.

Sí, a ver, sé que el resultado no es súper… De hecho hicimos el 15 hace unos años, pero era un Dakar muy diferente. La prueba está en que este año hemos acabado a tres horas y poco del primero y el año pasado a tres horas del primero era hacer décimo, creo. Entonces eso muestra lo apretado que ha estado todo y cómo está el nivel.

Yo creo que sí, en alguna etapa hemos podido pelear con los de delante, pero nos falta todavía, está claro. En un proyecto nuevo no puedes ser competitivo ya el primer año. Creo que nos falta todavía para llegar a poder pelear más adelante, pero si hacemos buen trabajo creo que podremos y me quedo con esto.

Al final, también es verdad que después del problema que tuvimos los objetivos cambiaron un poco. Creo que podíamos haber luchado quizá por un Top15. Cuando ya te quedas un poco lejos de eso, al final no te cambia mucho quedar la 19 o la 20. Creo que en alguna etapa quizás nos pasamos de conservadores, pero al final era importante acabar, era importante aprender este año y creo que lo hemos hecho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer este año y el año que viene espero que podamos correr más.

¿Qué te ha parecido el recorrido del Dakar? Porque creo que, en general, ha tenido buena aceptación, pero a ti no te ha terminado de completar, ¿no?

Creo que de cara al espectador ha estado muy bien, tanto en motos como en coches. Hemos visto que las diferencias han sido muy pequeñas y para el espectáculo está bien porque han mantenido la emoción hasta el último kilómetro realmente. Pero yo creo que de cara a los corredores me ha faltado algo de dunas y de dureza. A mí me gustaba el camino que estaba tomando los dos últimos años el Dakar en cuanto a dureza, en cuanto a arena y navegación. Y este año, no sé por qué razón, creo que se ha vuelto un poco a los primeros años de Arabia.

Mucha piedra, etapas muy rápidas y muy en línea y a mí me ha faltado un poco de esto, de arena, de dureza, y creo que no solo a mí. Yo creo que la prueba está en que, por ejemplo, la mayoría de motos han acabado y que los coches también han acabado casi todos. Entonces, eso quiere decir algo, ¿no? Y estas diferencias tan pequeñas también quiere decir que ha sido un Dakar más al sprint.

Laia Sanz durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

En general, ha sido un Dakar positivo para ti, salvo el día que tuviste el fallo eléctrico. ¿Cómo os disteis cuenta?

Fue estresante porque además fue una pena. Nos quedamos sin corriente en el coche, estuvimos mucho rato buscando, viendo cosas que podían haber pasado y no lo encontrábamos. Hablamos con el equipo, miramos todos los conectores que se nos ocurrieron y luego levanté la parte de encima del tablero y, tocando, era un cable del main switch, que es lo que da o quita corriente a todo el coche, y cuando toqué el cable vi que había corriente.

Fue mucha suerte, porque también podía haber sido que no hubiésemos encontrado el problema. Pero fue muy mala suerte a la vez. O sea, un cable que nos hizo perder mucho tiempo por desgracia, pero que al mismo tiempo que fue buena suerte encontrarlo y poder acabar la etapa. Fue una lástima porque creo que alguna posición más… Podíamos haber luchado un poco más adelante.

En esos momentos, ¿cómo actuáis? ¿Lleváis una especie de protocolo de actuación o una lista de cosas que tenéis que hacer?

No una lista, pero más o menos sabes. Miramos las cosas que podían pasar, pero no encontrábamos nada, no sabíamos por donde tirar y luego se nos ocurrió mirar esto. Fue un poco por suerte, la verdad, y mira, lo pudimos solucionar. Una vez ya encontrado esto fue muy fácil solucionarlo, pero a veces con las cosas eléctricas… Yo creo que son las peores cosas, porque a veces puedes volverte loca para encontrarlo y a veces, la mayoría de veces, son tonterías: un cable… Y además son cosas que son difíciles de encontrar.

¿Visteis peligrar el Dakar en algún momento?

Ahí sí, porque además estábamos… Nos habíamos quedado en una especie de olla, no podíamos sacar el coche, estábamos en medio de las dunas y no era fácil. No nos podían estirar, porque si te quedas en un sitio duro así, sin corriente, pues alguien te puede llevar hasta final de etapa y luego en la etapa maratón solucionar, pero no era fácil. Estábamos en un sitio que o solucionábamos el problema o nos quedábamos fuera. Entonces sí, en algún momento sufrimos, pero luego, por suerte, aunque perdimos demasiado tiempo, pudimos acabar.

Hablando de acabar, a ti te tocó ayudar a Nani para que pudiera hacerlo también. ¿Cómo fue ese momento? Dices que se le ha dado mucho bombo y mucho show, pero que al final no deja de ser una anécdota bonita de la carrera el poder ayudar a un compañero.

Sí, sí, a ver, estuvo bien, pero al final yo creo que llama mucho la atención porque en otros deportes, en otras disciplinas, esto no pasa. Pero es que en el Dakar pasa mucho. En el Dakar a todos nos han tirado alguna vez, a todos nos han dejado una rueda, a todos nos han dado gasolina en algún momento... Entonces esta ayuda entre competidores existe, es bonito, pero pasa muy a menudo, no es una anécdota, creo que pasa muy a menudo.

Lo que pasa es que también en este caso era Nani, que iba segundo del Dakar, que vio peligrar ese segundo puesto, que tuvo la suerte de que yo en ese momento pasaba y todos los medios estaban esperándole y por eso también creo que se le dio tanto bombo. Y al final también fue un poco por la situación de carrera. Sí que existe mucho compañerismo en el Dakar, pero si esto llega a pasar entre un primero y un segundo, no creo que se tiraran, ¿no? No nos engañemos, las cosas son así.

Pero sí el Dakar es bonito es por esto, porque cuando puedes siempre echas una mano. También tú la puedes necesitar en cualquier momento y a mí es lo que me gustaría que me hubiera pasado, que me hubiesen ayudado. Entonces, bueno, si se puede, se ayuda.

En el Dakar, cuando hay un accidente, el primero que llega no es el médico. Tu vida puede estar en manos de otro rival.

Esto pasa en el Dakar, pero creo que está pasando menos ahora. Tú lo hiciste con Nani, pero lo habías hecho antes con Brian Baragwanath también. O sea, los pilotos que van atrás, los pilotos que no compiten por ganar, sí que es más habitual que se ayuden, pero claro, entre pilotos top creo que es más difícil de ver. No sé si ayudaría, como pasa en las motos, lo de dar las bonificaciones.

Bueno, en los coches si hay un accidente también te devuelven el tiempo. Otra cosa, que pasa igual en motos, es si tú te paras para ayudar por un problema mecánico. Ahí no te devuelven el tiempo, ni en moto ni en coche, y creo que está bien. O sea, cada uno es libre de parar o no ayudar, no es una cosa obligatoria. Y creo que sigue habiendo mucho respeto, sobre todo en la categoría de motos, porque al final ahí estás más solo, también dependes más de la ayuda.

Al final, cuando hay un accidente, el primero que para normalmente no suele ser el helicóptero o el médico, que tardan en llegar, entonces tu vida puede estar en manos de otro competidor y ahí existe un respeto y una ayuda que no está en otras disciplinas. Y en el coche se sigue viendo ayuda, incluso de pilotos punteros. Creo que a Nani también le estaban ayudando Prokop y Dumas al final de etapa. También pasa con las ruedas, como cuando Toby ayudó también varias veces a sus compañeros y tiró de Lategan también en una etapa... Entonces esa ayuda existe cuando se puede.

Cerrando Dakar 2026, ¿qué nota te pones?

Buena nota. Yo diría que un notable en general. No solo yo, creo que Jerry, el equipo… Creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Obviamente yo soy competitiva y quiero estar más adelante, pero creo que para empezar ha estado muy bien y ahora hay que apretar los dientes, trabajar bien este año y estar más adelante el año que viene.

¿Y cómo te gustaría dibujar el 2026 de cara al próximo Dakar? No sé qué carreras te gustaría hacer, si ya habéis hablado un poco...

Seguro Marruecos, pero luego hemos de ver la mejor manera de prepararnos. Yo creo que a veces no es solo carreras, sino también tener tiempo para hacer test, para probar bien el coche y evolucionarlo. Yo le daría prioridad a eso y también hacer alguna carrera, obviamente, porque es necesario para estar en forma o mantener la chispa. Si puedo, también me gustaría hacer algún rally, que el año pasado me vino muy bien, y veremos.