Fernando Alonso dispara un dardo contra el GP de Las Vegas por el asfalto: "Está al límite de lo seguro para correr"

El reciente paso de la Fórmula 1 por la Las Vegas dejó un sabor amargo en Fernando Alonso. Tras un fin de semana complejo marcado por la lluvia y los incidentes en la pista, el piloto asturiano se mostró contundente respecto a las condiciones que ofrece el GP de Las Vegas.

Las declaraciones de Alonso pusieron el foco en la calidad del trazado de la pista y abrieron polémica sobre los estándares de seguridad de la FIA.

¿Por qué Fernando Alonso dice que el asfalto del circuito está "al límite"?

La principal preocupación radica en la falta de adherencia y la seguridad de los pilotos. Según información recogida por PlanetF1, el bicampeón considera que la superficie actual no cumple con el nivel mínimo esperado en un Gran Premio.

Fernando Alonso explicó a la prensa que el pavimento resulta demasiado resbaladizo y presenta una cantidad excesiva de baches.

Esta situación impide a los equipos calentar los neumáticos de forma correcta por la falta de grip. Para Alonso, este escenario pone la competición al "límite de lo seguro para correr". Por tal motivo, el referente de la F1 instó a mantener conversaciones con la FIA para evaluar si estas condiciones resultan aceptables de cara a los próximos años.

Alonso no es el único que se queja

Aunque Fernando Alonso admitió que el dibujo del circuito es divertido por su alta velocidad, los problemas con las tapas de alcantarilla en los entrenamientos y el estado del piso generaron malestar.

No fue el único en alzar la voz, ya que Ollie Bearman describió la pista como peligrosa y poco disfrutable debido al bajo agarre cerca de los muros.

A pesar de las críticas sobre el asfalto, la organización defiende su apuesta. Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, aseguró que trabajarán para mejorar el evento año tras año y confirmó la intención de permanecer en esta sede a largo plazo, pidiendo paciencia mientras el proyecto madura.