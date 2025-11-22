EA lo hace otra vez: la terrible decisión que afecta a los fanáticos de Fernando Alonso y Carlos Sainz para el F1 2026

Los fanáticos de Fernando Alonso y Carlos Sainz se lamentan por la medida de EA Sports para el F1 2026

Los aficionados a los videojuegos no recibirán una nueva edición de la saga F1, ya que EA Sports ha confirmado que no habrá F1 26, sino que en su lugar se ofrecerá una expansión de pago para el F1 25 que incorporará todas las novedades de esa temporada, como los nuevos monoplazas, equipos y pilotos. En España, particularmente, esta noticia ha dejado tristes a los seguidores de Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr.

En las últimas horas, un comunicado oficial fue lanzado por la empresa para anunciar que en lugar de promover un título completamente nuevo, los jugadores podrán acceder a una actualización del F1 25, que incluirá todo el contenido correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La decisión de EA Sports para el F1 2026

"EA SPORTS confirma sus planes futuros para el F1 25, que incluirá los Campeonatos Mundiales de Fórmula 1 de la FIA de 2025 y 2026. Esta noticia coincide con el anuncio del futuro de EA SPORTS F1, ya que en 2027 la serie regresará e iniciará una nueva y más completa experiencia de F1", informa la empresa.

Los usuarios —se desprende del comunicado— deberán adquirir una expansión para disfrutar de los cambios en el reglamento y la llegada de nuevos participantes, en vez de tener que comprar un videojuego nuevo.

Algunos puntos importantes que debes tener en cuenta para lo que viene: la base del juego se mantendrá igual, conservando el diseño y las mecánicas ya conocidas de F1 25. Sin embargo, se añadirán las modificaciones que reflejarán los ajustes en el campeonato real de 2026.

EA Sports destacó que esta decisión responde al éxito que ha tenido el videojuego actual, que ha sido muy bien recibido tanto por los jugadores como por los medios de comunicación y los propios pilotos.

Se puede leer en un fragmento del comunicado: "Tras el éxito comercial y de crítica del F1 25, con elogios de jugadores, medios de comunicación, creadores de contenido y pilotos de F1, el equipo amplía la experiencia con una expansión de pago. Esa actualización de contenido premium acercará a los jugadores a los principales cambios del deporte para 2026, que incluyen nuevos coches, reglamentos deportivos, equipos y pilotos".

EA Sports 2026: sin precio ni fecha de lanzamiento oficial de la expansión

El contenido de la expansión será lanzado durante el año 2026, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1. Sin embargo, aún no se ha anunciado ni la fecha exacta de su lanzamiento ni el precio de la expansión.