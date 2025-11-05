La Fórmula E presenta su nuevo monoplaza: un hito tecnológico con 600 kW de potencia, más ambicioso y sostenible

Imagen de estudio del GEN4, el nuevo monoplaza de la Fórmula E Formula E

La Fórmula E ha anunciado un gran salto en su historia con la presentación oficial del GEN4, el nuevo monoplaza que debutará en la temporada 2026/27 del Campeonato Mundial FIA ABB.

Se trata de una máquina revolucionaria no solo en términos de velocidad y potencia, sino también como estandarte de sostenibilidad y desarrollo tecnológico.

Con 600 kW de potencia en su configuración más avanzada, el GEN4 promete transformar el automovilismo eléctrico y marcar un nuevo estándar global.

La puesta de largo del coche tuvo lugar este miércoles en Londres, de la mano de la propia Fórmula E y de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El evento sirvió para mostrar al mundo el vehículo más rápido, eficiente y desafiante jamás visto en esta competición eléctrica, concebido para ser una plataforma tanto para los pilotos actuales como para los talentos del futuro.

Tecnología al límite

El GEN4 incorpora algunos avances sin precedentes en la historia del campeonato que promenten marcar un antes y después en su trayectoria.

No es solo un coche más potente -con una aceleración máxima que alcanza los 600 kW en ATTACK MODE, lo que equivale a más de 815 caballos de fuerza-, sino también el primero con tracción total activa, diferencial inteligente y aerodinámica ajustable.

Esta combinación convierte al nuevo modelo en el más exigente para los pilotos, diseñado para ofrecer espectaculares batallas rueda a rueda y acciones trepidantes en pista.

En condiciones de carrera, el coche desplegará 450 kW, pero el verdadero salto está en su sistema de frenado regenerativo de 700 kW y su capacidad energética de hasta 55 kWh.

Todo esto permitirá nuevas estrategias, mayor autonomía competitiva y una experiencia renovada tanto para los equipos como para el público.

Configurable

El diseño del GEN4 se adapta a las exigencias del fin de semana de competición, con dos configuraciones bien diferenciadas: una de alta carga aerodinámica, pensada para las sesiones de clasificación, y otra de baja carga, optimizada para el ritmo de carrera.

Esta versatilidad permite a los ingenieros ajustar el rendimiento del coche en función de las necesidades tácticas de cada momento.

Tras su presentación, el GEN4 entrará en fase de desarrollo y testeo intensivo por parte de los principales fabricantes implicados en el campeonato: Porsche, Nissan, Stellantis, Jaguar y Lola.

Cada uno aportará sus conocimientos específicos en trenes motrices, gestión energética y diseño, en un proceso que busca trasladar estos avances a sus futuros vehículos de calle.

Vincent Gaillardot, director técnico de la Fórmula E y la FIA, destacó que "el GEN4 es el coche de carreras eléctrico más rápido y potente jamás visto por los aficionados".

Además, subrayó la libertad técnica ofrecida a los fabricantes para fomentar la innovación sin disparar los costes.

Sostenibilidad como bandera

Más allá de la velocidad, el nuevo monoplaza marca un antes y un después en términos medioambientales.

Con materiales 100% reciclables y al menos un 20% de contenido reciclado, el GEN4 ha sido concebido con una lógica de economía circular desde su concepción hasta la pista.

Los neumáticos, las baterías y la carrocería han sido diseñados para minimizar el impacto ecológico, seleccionando únicamente componentes de origen ético y reciclabilidad garantizada.

Todo ello convierte al GEN4 en el coche de competición más sostenible del mundo, en línea con la filosofía net zero del campeonato.

Un paso hacia el futuro

Jeff Dodds, CEO de Fórmula E, definió al GEN4 como "la máquina más avanzada, exigente y sostenible" creada hasta ahora por la competición.

Para él, representa más de una década de evolución tecnológica y el inicio de una nueva etapa que refuerza a la Fórmula E como "el deporte más visionario del mundo".

Por su parte, Marek Nawarecki, director de Circuit Sport de la FIA, recordó que este monoplaza es la culminación de un proceso que arrancó en 2014 y que hoy permite a los fabricantes experimentar con tecnologías que serán aplicables a la movilidad urbana del mañana.

Estreno programado

El debut en pista del GEN4 se producirá al comienzo de la temporada 13, en 2026/27, tras dos años de ensayos y puesta a punto por parte de los fabricantes y sus equipos de ingenieros.

Durante ese periodo, se espera que el monoplaza no solo supere los registros actuales, sino que también inspire una nueva generación de soluciones técnicas que trasciendan el deporte y tengan impacto directo en la industria automotriz.

Con este nuevo paso, la Fórmula E reafirma su papel como catalizador de innovación y sostenibilidad en el mundo del motor, dejando claro que el futuro del automovilismo ya no es una promesa, sino una realidad en movimiento.