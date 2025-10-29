Pepe Martí y su paso a la Fórmula E: "En F2 se trata de pisar a fondo y aquí de ser mucho más económicos"

Pepe Martí, durante el evento de Fórmula E. FÓRMULA E

El piloto barcelonés Pepe Martí, único representante español en el Campeonato Mundial de Formula E, compartió este miércoles sus primeras impresiones al término de los entrenamientos oficiales de pretemporada en el Circuit Ricardo Tormo.

A los mandos del GEN3 Evo de CUPRA Kiro, Martí reconoció estar viviendo "una gran experiencia" en su estreno con la escudería, a pesar del proceso natural de adaptación que exige su salto a los monoplazas eléctricos.

El joven piloto explicó las marcadas diferencias respecto a sus etapas en Fórmula 2 y Fórmula 3. "Todo es completamente diferente", aseguró.

Pepe Martí, con su coche de Fórmula E. FÓRMULA E

Uno de los ejemplos más reveladores, según Martí, es el uso del pedal de freno: "En Fórmula 2 o Fórmula 3 lo tienes que pisar a fondo, mientras que aquí se trata de ser mucho más económicos y aprovechar todos los sistemas del coche".

Con apenas unas sesiones en el simulador antes de subirse al CUPRA Kiro, el catalán admitió que aún se encuentra en pleno proceso de descubrimiento: "Todo es muy nuevo. Empezando por el volante, con el que todavía me estoy peleando y preguntándome para qué sirve cada cosa".

Aun así, las sensaciones tras las primeras jornadas en Cheste han sido positivas. "Especialmente esta mañana, aunque no se haya notado del todo en los tiempos. Cada día me siento más cómodo", comentó.

Pepe Martí se pone el casco antes de salir a pista. FÓRMULA E

Durante la jornada del martes, Martí completó su primera simulación de carrera, una prueba que calificó como "muy interesante" pese a algunos contratiempos.

Con la vista puesta en la cita inaugural de la temporada, el próximo 6 de diciembre en São Paulo, el piloto espera arrancar "desde una posición decente" que le permita disfrutar de una buena experiencia en carrera.

El fichaje por CUPRA, anunciado apenas unos días antes del inicio de los test, guarda para Martí un significado especial. "Durante cinco años he trabajado en Valencia con mi antiguo equipo, Campos Racing, cuya sede está a media hora de aquí. Estar de vuelta es como estar en casa", reconoció.

Aliciente de Madrid

Martí compartió rueda de prensa con el alemán Pascal Wehrlein (Porsche) y el británico Taylor Barnard (DS Penske), el piloto más joven en disputar un E-Prix en la historia de la categoría.

El fuerte tirón del E-Prix de Madrid, que se celebrará el 21 de marzo en el histórico Circuito Madrid-Jarama RACE, también ha sido un aliciente para el barcelonés. "Convertirme en piloto profesional dentro de un campeonato mundial y compartir parrilla con grandes nombres fue decisivo para aceptar la oferta de CUPRA", explicó.

Además, señaló el futuro desembarco de la nueva generación de monoplazas GEN4 en la temporada 2026/2027 como otro motivo de motivación extra.

"Será una gran oportunidad para seguir aprendiendo y mejorando", concluyó Martí, visiblemente satisfecho con sus primeros pasos en la Formula E.