Un experto en coches se pone a temblar ante la SUV china en las calles de España: "Por menos de 17.000 euros..."

Un experto en coches sobre esta SUV china en las calles de España: "Por menos de 17.000 euros..."

Con diseño europeo, ha llegado a España un nuevo SUV chino que sin duda ha dado de qué hablar. Se trata del EVO 5, un SUV con raíces italochinas que combina diseño y un motor eficiente. Todo esto a un precio difícil de igualar dentro del mercado español, según los analistas, para competir en la línea de la Dacia Duster.

"Los EVO 5 sólo se venden con un acabado e incluye de serie, entre otros, faros led y llantas de aleación de 17 pulgadas", analiza el experto de Car and Driver, Carlos García-Alcañiz. "Además, incluyen freno de mano eléctrico, techo solar, cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento traseros y asientos tapizados en cuero, entre otros", aclara.



El EVO 5 de DR Automobiles: el SUV económico que gana terreno en España

En este sentido, entonces, el experto Carlos García-Alcañiz ha sido claro con su veredicto: este SUV se consolida como una opción sólida dentro del segmento de los vehículos asequibles en España. El periodista lo describe como “un todocamino con buena relación calidad-precio y un enfoque práctico”, destacando su equilibrio entre funcionalidad y equipamiento.

Fabricado por la firma ítalochina DR Automobiles, el EVO 5 incorpora un motor turbo de 1.5 litros y una versión bifuel GLP, lo que le otorga la etiqueta ECO de la DGT.

Además, ofrece características que refuerzan su perfil familiar y versátil:

-Ofrece cinco plazas

-Cambio manual de seis velocidades

-Amplio maletero de hasta 1.000 litros

Evo5

En cuanto a equipamiento, incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, techo solar, cámara trasera, asientos de cuero y faros LED. Todo ello con un precio de partida de 16.900 euros, posicionándose como una alternativa más equipada y económica frente a rivales como el Dacia Duster.

DR Automobiles afianza su presencia en Europa

La compañía DR Automobiles, de origen italiano y con producción en China, continúa ampliando su huella en el mercado español. Su catálogo abarca los modelos EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO 6 y EVO 7, todos con un diseño europeo y mecánica de origen chino. Su estrategia se basa en ofrecer coches atractivos, fiables y con precios competitivos, una fórmula que empieza a conquistar a los conductores que buscan un vehículo ECO y con estilo sin elevar el presupuesto.