Ben Sulayem suma más rivales por la presidencia de la FIA tras el retiro de Sainz: una piloto, un comisario despedido y una Miss

Las elecciones a la presidencia de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), fijadas para el 12 de diciembre de 2025 en Taskent, prometen ser las más disputadas de los últimos años.

Mohammed Ben Sulayem, actual presidente, se presentará a la reelección tras un mandato plagado de polémicas, pero esta vez no estará solo.

El inesperado retiro de la candidatura de Carlos Sainz, quien había sido considerado una alternativa sólida, abrió la puerta a otros aspirantes que buscan romper con la continuidad del dirigente emiratí.

Un mandato bajo la lupa

El presidente emiratí, de 63 años, aspira a un segundo ciclo con el lema "A Lot Done. More To Do" (Se ha logrado mucho. Queda aún mucho por hacer).

Ex piloto de rallies y 14 veces campeón de Oriente Medio, su gestión ha estado marcada por fuertes críticas internas.

La reorganización del control de carrera tras el controvertido Gran Premio de Abu Dabi 2021, su estilo de mando calificado de autoritario y las tensiones con pilotos de élite como Lewis Hamilton o Max Verstappen lo han situado en el centro de la tormenta.

Aunque la comisión de ética de la FIA lo exoneró de irregularidades en 2024, la percepción de desgaste es evidente. Incluso dirigentes nacionales han denunciado "una pérdida del rumbo moral" en la institución.

Tim Mayer

Mayer y las cuentas pendientes

El estadounidense Tim Mayer, de 59 años, emergió como una de las más firmes amenazas frente a Ben Sulayem.

Hijo del histórico cofundador de McLaren Teddy Mayer, trabajó más de 15 años como comisario de la FIA hasta que fue despedido en noviembre de 2024 tras un conflicto derivado del GP de Estados Unidos.

Sulayem lo cesó con un simple mensaje de texto, lo que abrió una herida que ahora se convierte en campaña electoral.

Bajo el lema "FIA Forward", Mayer promete más transparencia y una gobernanza participativa. Ha denunciado la falta de democracia interna y asegura que devolverá "integridad renovada" al organismo.

Su experiencia en campeonatos como IMSA, Champ Car o el WEC lo convierten en un perfil con amplio respaldo, especialmente en Norteamérica.

Laura Villars

Villars, apuesta generacional

La suiza Laura Villars, de 28 años, sorprendió al convertirse en la primera mujer que busca dirigir la FIA.

Piloto de carreras con experiencia en Fórmula 4 y activista por la igualdad, ha hecho de la inclusión su bandera.

Propone una federación "más democrática, transparente e inclusiva", con metas ambiciosas como alcanzar "Cero Muertes para 2035" y lograr la neutralidad de carbono en esa misma fecha.

Su campaña ha ganado fuerza en redes sociales, aunque también ha enfrentado críticas mediáticas por el contenido de sus redes personales.

Villars respondió con firmeza: "¿Tienen esas dudas con mis competidores? No. Yo soy quien soy y compito con un programa sólido".

Virginie Philippot

Philippot, del glamour a la política

La última en unirse a esta batalla ha sido la belga Virginie Philippot, añadiendo un nuevo ingrediente al tablero.

Con 33 años, ex Miss Internacional y periodista de automovilismo vinculada a Red Bull, aporta una mezcla de experiencia mediática y compromiso social.

Fundadora de la ONG Drive For Hope, su discurso se centra en diversidad e inclusión dentro del automovilismo mundial.

En el anuncio de su candidatura afirmó: "No para ser la primera, sino para asegurarme de que no sea la última".

Su perfil mediático, junto con su trayectoria en comunicación, puede atraer a sectores que buscan un liderazgo con proyección internacional y sensibilidad social.

Ben Sulayem, presidente de la FIA, dialoga con Max Verstappen en el GP de Baréin. REUTERS

El futuro en juego

El reglamento exige que cada lista presidencial incluya diez cargos clave, entre ellos vicepresidencias regionales y responsables de movilidad.

Serán los 245 clubes miembros de la FIA quienes decidan en diciembre. La carrera electoral se perfila intensa: por primera vez hay dos mujeres candidatas y un ex alto cargo expulsado que busca revancha.

Más allá de los nombres, el resultado tendrá consecuencias profundas en el futuro de la FIA y el automovilismo.

La relación con Liberty Media, la definición de las regulaciones de motores para 2030 en la F1 y el rumbo de programas de sostenibilidad y seguridad dependerán de la persona elegida.

La salida de Carlos Sainz de la carrera eliminó una opción de consenso, pero abrió la puerta a un escenario plural y competitivo. Ben Sulayem, Mayer, Villars y Philippot representan cuatro modelos de liderazgo muy distintos.