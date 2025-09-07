El automovilismo español sigue haciendo historia: Campos Racing, campeón de la F3

Miembros del equipo de Campos Racing celebran el título de Constructores de la F3. FÓRMULA 3

Campos Racing conquistó este domingo su primer título en la historia de la Fórmula 3, logrando el campeonato de equipos en 2025 después de un final de temporada de infarto. La escudería valenciana firmó un doblete en la última prueba para lograr la gran gesta.

El milagro tuvo lugar en Monza, cita a la que Campos Racing llegaba con casi 20 puntos de desventaja respecto a Trident. Sin embargo, Tasanapol Inthraphuvasak y Nikola Tsolov firmaron un doblete perfecto que les otorgó la corona de equipos en una carrera completamente alocada.

Inthraphuvasak se alzó con la última victoria del año, su tercer triunfo en la categoría, mientras Tsolov se conformó con la segunda plaza que le daba el subcampeonato individual. El tailandés protagonizó una actuación magistral sin jugarse nada personalmente, pero siendo decisivo para el título del equipo.

CAMPOS RACING ARE YOUR 2025 TEAMS’ CHAMPIONS!!! 🏆



A historic first for the Spanish squad in FIA Formula 3! 🇪🇸



Huge congratulations to Nikola, Mari, Tasanapol, and the entire @camposracing crew! 👏#F3 #ItalianGP pic.twitter.com/bFep7ghTpv — Formula 3 (@Formula3) September 7, 2025

La temporada estuvo marcada por el brillante rendimiento del trío formado por Boya, Tsolov e Inthraphuvasak. Mari Boya protagonizó momentos memorables, especialmente su triunfo bajo la lluvia en Silverstone y su tercer puesto en la carrera sprint del mismo circuito.

Tsolov demostró ser un candidato serio al título individual, acumulando victorias y podios a lo largo de la campaña. El búlgaro se hizo con la pole position por segundo fin de semana consecutivo en Silverstone y protagonizó una actuación arrolladora en Mónaco.

Alternancia

El liderato del campeonato de equipos cambió de manos en múltiples ocasiones. Tras Silverstone, Campos Racing adelantó a Trident por tan solo dos puntos, estableciendo una lucha épica que se prolongó hasta la última carrera en Monza.

Mari Boya finalizó la temporada en segunda posición del campeonato individual con 113 puntos, por detrás del campeón Rafael Câmara de Trident con 156 puntos. Tsolov completó el podio final con 106 puntos, demostrando la fortaleza del proyecto de Campos Racing.

¡VAMOOOOOOOS! CAMPOS RACING, CAMPEÓN DE CONSTRUCTORES DE LA F3 🇪🇸😍🏆



El doblete en Monza con Inthraphuvasak y Tsolov, más la 9ª posición de Mari Boya, le dan el título por primera vez 👏👏👏👏👏@CamposRacing #ItaliaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/4dPMHdGReV — DAZN España (@DAZN_ES) September 7, 2025

La escudería de Alzira logró cuatro victorias y seis podios durante toda la campaña, con actuaciones destacadas en circuitos emblemáticos como Silverstone, Spa-Francorchamps y Hungaroring. Inthraphuvasak se estrenó como ganador tras sus brillantes actuaciones en Gran Bretaña.

El título marca un hito histórico para el automovilismo español y valenciano. Campos Racing, fundada por Adrián Campos en 1998, consigue su primer campeonato en Fórmula 3 tras años de crecimiento y consolidación como una de las estructuras más respetadas del automovilismo europeo.

La conquista corona una temporada perfecta para el equipo dirigido por Adrián Campos Jr. Con el nuevo monoplaza F3 2025, la escudería demostró su capacidad de adaptación y excelencia técnica, estableciendo las bases para futuros éxitos en las categorías formativas del automovilismo mundial.