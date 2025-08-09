Esto es lo que necesita Álex Palou para ser el campeón de la IndyCar: Portland, el escenario de su primera gran oportunidad

El domingo 11 de agosto, Álex Palou tiene en sus manos una oportunidad extraordinaria para escribir un nuevo capítulo en la historia del automovilismo español.

Con ocho victorias en catorce carreras, el piloto catalán del Chip Ganassi Racing llega al Portland International Raceway realizando una temporada prácticamente perfecta que lo coloca a un paso de conquistar su cuarto título en la IndyCar.

Su dominio ha sido tan categórico que, con 590 puntos, mantiene una ventaja de 121 puntos sobre Pato O'Ward, su único rival matemático para el título.

Portland no es un circuito cualquiera para el español. Es, en muchos sentidos, su territorio sagrado en la IndyCar. En cuatro participaciones, ha logrado dos victorias, un segundo puesto y apenas un mal resultado en 2022.

Más significativo aún es el valor sentimental de esta pista: fue precisamente en Portland donde en 2023 conquistó su segundo campeonato con una carrera de antelación, convirtiéndose en el primer piloto en 16 años en asegurar el título antes de la última carrera.

La calculadora de Palou

Las opciones de Palou para coronarse campeón este domingo son múltiples y favorables. Necesita salir de Portland con al menos 108 puntos de ventaja para ser proclamado campeón matemático, aunque con 98 puntos de diferencia sería virtualmente inalcanzable.

Los escenarios son diversos: desde ganar la carrera hasta terminar en posiciones tan bajas como el séptimo puesto, dependiendo del resultado de O'Ward.

La realidad matemática es contundente: incluso terminando segundo y liderando al menos una vuelta, Palou sería campeón aunque el mexicano ganara con pole position.

Álex Palou celebra la victoria en las 500 Millas de Indianápolis. Reuters

El circuito de Portland se ha convertido en sinónimo de celebraciones para Palou. Su primera victoria allí, en 2021, llegó después de una remontada épica tras caer hasta la 17ª posición en la salida.

En 2023, volvió a triunfar con una exhibición de dominio que selló su segunda corona. Ahora, busca repetir la hazaña que lo convertiría en el cuarto piloto en la historia en ganar tres títulos consecutivos de IndyCar.

Un récord histórico

Más allá del título, Palou persigue un hito que trasciende su propia carrera. Con ocho victorias ya conseguidas, se encuentra a solo dos triunfos del récord histórico de 10 victorias en una sola temporada, marca establecida por AJ Foyt en 1964 e igualada por Al Unser en 1970. Solo Mario Andretti ha logrado acercarse con nueve victorias en 1969.

"Sería increíble echar la vista atrás y decir que hemos ganado diez", reconoció Palou, aunque mantiene los pies en el suelo: "Pero si se detiene aquí con ocho, va a ser bastante impresionante".

A pesar de las múltiples combinaciones matemáticas que le darían el título, Palou mantiene su filosofía de toda la temporada: salir a ganar. "No vamos a dedicarnos a asegurar un top 10 o a terminar detrás de Pato O'Ward. Vamos a intentar ganar en Portland porque esa es la manera más segura de conseguir el título", declaró.

El piloto de Sant Antoni de Vilamajor llega a Portland con la confianza de quien ha dominado una temporada de principio a fin. Con 19 victorias en solo 95 carreras disputadas en su carrera, ya se encuentra entre los 30 pilotos con más triunfos en la centenaria historia de la categoría.

Alex Palou con su casco para disputar el IMSA

Un cuarto título lo igualaría con Mario Andretti y Dario Franchitti como tercero histórico, quedando a solo dos coronas de su compañero Scott Dixon y a tres del legendario AJ Foyt.

El domingo en Portland, entre las curvas de un circuito que conoce como la palma de su mano, Álex Palou tiene la oportunidad no solo de sumar otro título a su palmarés, sino de hacerlo en el lugar donde ya escribió una de las páginas más brillantes de su carrera. La historia, una vez más, espera por él.