Laia Sanz regresa al rally-raid en la Baja Aragón con el equipo Raceseven y la vista puesta en el Dakar: "Llego plena de ilusión"

Hace unos meses, Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) decía en conversación con EL ESPAÑOL que la temporada de aproximación al Rally Dakar 2025 había sido la más dura de su vida. Su proyecto para estar en la salida de la prueba saudí estuvo en serias dudas hasta el último momento.

Finalmente, con mucho esfuerzo, pero también con muchas dudas, la catalana consiguió una vez más lo imposible y pudo estar entre los mejores pilotos del mundo para comenzar una nueva edición del rally más duro del planeta. Sin embargo, tras un prólogo estelar, la mala suerte le visitó de nuevo.

En la etapa 1 de una primera semana de Dakar absolutamente infernal, sufrió un accidente que, previa polémica con la FIA por las medidas de seguridad, le obligó a abandonar la carrera. Un palo realmente duro después de las infinitas horas de trabajo empleadas en sacar adelante su proyecto más difícil.

De eso han pasado ya seis meses y Laia Sanz se encuentra con ilusiones totalmente renovadas y con la mirada puesta en el Rally Dakar del año 2026. Durante este fin de semana, la de Corbera hace su debut en rally-raid en la presente temporada en una prueba tan mítica como es la Baja Aragón.

La española ha aceptado el reto del equipo Raceseven y se pondrá a los mandos de un Taurus T3 Max de la categoría Challenger junto a su copiloto Luka Larrosa. Esta será su segunda participación en la prueba turolense después de debutar en el año 2023 con sensaciones agridulces.

El regreso de Laia Sanz

Este fin de semana, del 25 al 27 de julio, se disputa en Teruel la 41ª edición de la Baja España Aragón Trofeo Getac. El cartel de participantes es de absoluto lujo, ya que en la carrera se probarán estrellas como Nasser Al-Attiyah, Saood Variawa, Nani Roma, Eryk Goczal, Pau Navarro o Cristina Gutiérrez.

Dentro de este grupo de elegidos hay un nombre que brilla con fuerza. Es el de Laia Sanz. Y es que la de Corbera de Llobregat ha elegido la prueba de casa para hacer su debut competitivo en 2025 en lo que será su primera reaparición tras el abandono en el pasado Rally Dakar.

Laia regresa a una carrera que ya disputó por primera vez sobre cuatro ruedas en el año 2023, cuando una avería le privó de luchar por el podio. Ahora, retorna aceptando el reto ofrecido por el equipo Raceseven para competir en la categoría Challenger a los mandos de un Taurus T3 Max junto a Luka Larrosa.

Esta será su primera prueba de rally-raid en una temporada en la que se ha estrenado en los rallyes de velocidad. La catalana ha participado ya en la GR Yaris Cup Spain junto al propio Larrosa, con quien volverá a formar tándem en esta cita.

"Estoy muy contenta de volver a correr la Baja Aragón. El objetivo principal es sumar kilómetros, adaptarme rápido al coche y disfrutar. En 2023 me quedé con la espina de no poder acabar en el podio por problemas mecánicos, así que tengo muchas ganas de volver. El nivel es muy alto, pero llego con ilusión y agradecida por la oportunidad que me ha ofrecido Raceseven".

La carrera constará de 779 kilómetros totales de los cuales 470 serán cronometrados. Además, los pilotos han contado con jornadas de test previas. Dicha prueba, puntuable para el CERTT, la Copa del Mundo y la Copa de Europa FIA de Bajas, reunirá a 167 coches, 53 de ellos en la categoría Challenger.

Laia no estará sola en esta modalidad, ya que formando parte del equipo Raceseven estarán también Eduard Pons, campeón de la Copa del Mundo FIA de Bajas 2024 en categoría Challenger, y Emilio Fernández. Juntos formarán la alineación de una escuadra muy particular.

El equipo Raceseven, de origen cántabro, dio sus primeros pasos en rally-raid en 2024 tras una larga trayectoria de éxito en el WRC2 y el ERC. Ahora, busca continuar su crecimiento en esta disciplina con una estructura sólida y competitiva.

Tras su experiencia en pruebas como el Rally de Marruecos o la propia Baja Aragón, en la edición de 2024, la formación nacional regresa con tres Taurus T3 Max, que tendrán que medirse con pilotos de alto nivel en una nutrida categoría que cuenta con un total de 53 inscritos.



Desde sus inicios en 2013, cuando arrancó como una humilde estructura familiar, hasta su consolidación en el panorama internacional, Raceseven ha trabajado con destacados nombres como Pepe López, Alex Villanueva, Alejandro Cachón, José Antonio 'Cohete' Suárez o Efrén Llarena, campeón del ERC en 2022 con el equipo. Y ahora, busca éxitos importantes en esta Baja España Aragón Trofeo Getac de la mano de Laia Sanz, Eduard Pons y Emilio Fernández.