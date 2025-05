Carlos Sainz: "Me planteo ser presidente de la FIA. A veces me siento frustrado como piloto y es un reto aportar cosas nuevas"

Carlos Sainz (Madrid, 1962) es, con el permiso de Fernando Alonso, el mejor piloto español de la historia. Pero además, para muchos es el mejor piloto de la historia del Mundial de Rallys y uno de los mejores de todos los tiempos de todos los que han pasado por el Rally Dakar. A sus 63 años, si algo le sobra al corredor de Ford es magia, una cualidad que parece no agotársele aunque pasen las temporadas.

Otras cosas que tampoco le falta son ambición y ganas por seguir creciendo. Y es que en mitad de su reto de conseguir su quinto Dakar, el que sería cerrar el repoker con cinco marcas diferentes después de los conseguidos con Volkswagen, Peugeot, Mini y el proyecto híbrido de Audi, Carlos no cierra la puerta a nuevos propósitos. Incluso aunque no vengan de la pista ni del asfalto.

Aunque Sainz confirma que estará en Arabia Saudí en enero de 2026 para pelear por ese quinto Touareg, reconoce que no es el único proyecto que le llena de ilusión, ya que también se prepara para hacer su asalto a los despachos. Concretamente, cobra especial fuerza su tentativa de ser el próximo presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, cargo que ocupa actualmente Ben Sulayem.

Carlos Sainz, ¿próximo presidente de la FIA? "Estoy planteándomelo" Rodrigo Mínguez

Carlos cuenta con apoyos muy importantes dentro del mundo del motor y si finalmente decidiera dar el paso, tendría muchas opciones de ser nombrado nuevo mandamás de la FIA antes de que finalice este 2025, cuando está previsto que haya nuevas elecciones. Hasta entonces, el piloto madrileño tiene tiempo de perfilar su rompedor proyecto, pero también de seguir desarrollando su Raptor T1+ para llegar al próximo Dakar con opciones de seguir sumando éxitos a su ya infinito palmarés. Y de quitarse el mal sabor de boca de su abandono de 2025.

En pocos días viajará a Sudáfrica para participar en la tercera prueba del Mundial de Rally Raids (la primera fue el Dakar y la segunda el Abu Dhabi Desert Challenge), pero antes ha presentado otro de sus proyectos. Y es que el piloto español participa en la película documental Dakar: Race against the Desert, en la que también colaboran otras estrellas de la carrera como Toby Price, Mason Klein, Sébastian Loeb, Seth Quintero, Cristina Gutiérrez, Stéphane Peterhansel, Nasser Al-Attiyah o su hijo Carlos Sainz Jr. De todos estos nuevos retos, Carlos Sainz habla abierta y tranquilamente con EL ESPAÑOL.

El piloto Carlos Sainz Sr durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

Bueno, Carlos. Han pasado ya cuatro meses desde el accidente y desde el abandono en el Dakar, ¿le has dado muchas vueltas en este tiempo o los años te ayudan a pasar página cuanto antes?

No, el Dakar está muy lejos ya, se me ha olvidado. La verdad es que se me olvidó rápido. Aparte fue un accidente que iba a 40 kilómetros por hora, no fue nada. Simplemente se dobló dos milímetros una barra antivuelco que fue lo suficiente para mandarnos a casa. Pero no fue como hace dos años, en el Dakar de la película, que tuve el accidente más fuerte.

¿Crees que se fue injusto con esa decisión, sobre todo teniendo en cuenta que Ford garantizaba la seguridad del coche, y si crees que eso puede llevar a cambios en la normativa del año que viene viendo que hubo más pilotos en tu situación?

Espero que sí, porque efectivamente si quien diseña las barras y las presenta a la FIA, una FIA que pone el sello de que son suficientemente resistentes y seguras, garantiza que con una pequeña reparación siguen siendo lo suficientemente robustas y fiables, pues debería de haber alguna ventana para, en una carrera que es tan fácil volcar, tan costosa y de tantos días, poder seguir. Evidentemente, si hay un gran accidente, está claro que no puedes.

Ford y el Raptor T1+ ya han tenido su primera aparición en el Dakar. ¿Qué feeling te dejó el coche? Y, sobre todo, ¿en qué momento está el proyecto ahora?

Muy bueno. Este año iremos ya con más experiencia. Me da rabia porque no pude hacer muchos kilómetros y aportar. Cuando haces kilómetros sabes realmente que es lo que te falta, que es lo que no te falta... Pero ahora me voy a Sudáfrica la semana que viene a correr la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rally Raids y luego correremos en Marruecos en octubre. Además, vamos a hacer test con un coche EVO (evolución) y esperamos que vaya bien. Estamos contentos del primer año. Llegar y el primer año correr con un coche competitivo no es fácil.

Después de tantos años de carrera, ¿te motivan más este tipo de retos, de coger un coche y desarrollarlo antes que tener un coche que te garanticen que va a pelear por la victoria? Un poco como sucede ahora con McLaren en Fórmula 1 que es un coche que sabes que va a estar ahí siempre o como antes el Red Bull de Verstappen. ¿A ti qué te motiva más en este momento?

A mí me motiva estar en sitios donde estoy a gusto como ahora, donde se me respeta, se me valora y donde, sobre todo, me divierta. Poner a punto un coche siempre me ha gustado. En Ford estoy muy contento, tengo un gran equipo. He vuelto al equipo con el que corrí en dos ocasiones en el Campeonato del Mundo de Rallys y por lo tanto me encuentro a gusto. Me motiva el reto. Sigo con el sponsor mío de toda la vida, con RedBull, que me siguen apoyando, y bueno, contar con el apoyo de la gente es lo que te motiva y eso te hace también disfrutar de las cosas.

Voy a volver al año que viene y después como dice el Cholo, partido a partido.

¿Volverás al Dakar hasta que consigas ganar con Ford? Sea en un año, en dos, en tres...

Mis planteamientos no son tan a largo plazo de dos o tres años. Sé que voy a volver el año que viene, seguro, y como dice el Cholo Simeone, partido a partido.

Pero es verdad que físicamente, cada año, no sé si te encuentres mejor, pero no bajas de rendimiento y no bajas prestaciones.

Pero es la ley de la vida y no soy tonto. Te dicen que tarde o temprano tendrás que empezar, por mucha experiencia que tengas, a perder facultades, a no poder llegar tan entrenado y llegará un momento en que no estaré para luchar por un Dakar. Hoy por hoy el cronómetro sigue diciendo que sí, por lo menos así lo demuestra. Ya veremos en un futuro.

En esta película documental en la que participas se habla mucho de lo que supone el Dakar para los pilotos, de lo que os hace sufrir. ¿Qué tiene que tener un piloto para estar arriba, para pelear por la victoria y para ganar el Dakar?

Talento, inteligencia, profesionalidad, hambre de triunfar, hambre para ganar y también ganas de sufrir y de dedicarle tiempo a esa preparación. Y mucho respeto.

El último Dakar pasó factura a muchos pilotos grandes. Aunque tú lo pudiste disfrutar poco, ¿qué fue para ti lo mejor y lo peor de una edición en la que cambiaron muchas cosas? Los coches y las motos teníais rutas separadas en algunas etapas, hubo una primera semana muy dura...

Cambiaría definitivamente la primera semana porque desvirtuó bastante el Dakar. Yo creo que meter una etapa de 48 horas al segundo día de carrera no ayudó al espectáculo, pero el resto no me parece mal.

Carlos Sainz Sr, durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

¿Quién es para ti el mejor piloto de la historia del Dakar?

Desde luego, Peterhansel es uno de los mejores, sin duda, porque es un piloto que ha ganado en coches, en motos... Monsieur Dakar. Es un tipo además extraordinario. Nasser (Al-Attiyah) es garantía, es un pilotazo como la copa de un pino. Loeb, ¿qué vamos a contar de Loeb? Y ahora están viviendo muchos pilotos jóvenes que van a tener sus opciones porque han empezado pronto en el Dakar.

Después de ver lo que ha hecho Carlos Sainz con Volkswagen, con Peugeot, con Mini, con Audi y ahora con Ford, ¿se podría considerar que es, además de uno de los mejores de historia, el mejor desarrollador de proyectos dentro del Dakar?

Bueno (risas)... Eso os lo dejo a vosotros que lo juzguéis. Si así lo consideráis, pues muchas gracias. Y si no, pues agua y ajo (risas). Mientras esté yo contento, motivado y con ganas, pues no puedes tampoco obligar a la gente a que opine de una manera, ojalá. Yo me quedo con que cuando me retire la gente diga bueno, usted no lo ha hecho tan mal. Si miramos desde la época del Campeonato del Mundo de Rallys y el Dakar, estoy orgulloso y contento de mi carrera.

Ahora has participado en este proyecto de la película documental Dakar: Race against de desert y hace unos años presentaste también tu propia docuserie. ¿Cómo valoras tu participación en esos proyectos? ¿Cómo te encuentras? Digamos que estás al otro lado de las cámaras, pero de una manera diferente. No en una retransmisión de una carrera, compitiendo y tampoco es actuar, pero parecido...

Bueno, es menos natural porque no eres actor. A veces tener una cámara cerca te incomoda, sobre todo luego cuando lo ves, porque si estás muy dentro de la propia carrera en sí, hay un momento en que te olvidas un poco. Está la cámara y dices joder, no me he acordado que estaba y he dicho esto o he hecho lo que sea... Pero entiendo que es una moda que hay ahora, la de los documentales, y que tiene muchas cosas positivas porque acerca a la gente y hace entender mucho mejor cómo es el Dakar por dentro, lo que pasa un poco de puertas para adentro de los equipos, de los pilotos, cómo se preparan, como sufren, como compiten... Yo creo que eso es positivo.

Hablábamos antes de tu futuro y aprovechando que estamos aquí, ha salido hoy una noticia que te sitúa como candidato a presidente de la FIA. ¿Es un rumor? ¿Es cierto? ¿Es algo que te motiva? ¿Es algo que supone un reto que quieres afrontar ahora o en el futuro?

No, es verdad, es cierto. Estoy planteándomelo. Creo que ha habido gente importante que ha venido con esta idea y con este proyecto. En alguna ocasión he podido pensar que probablemente después de mi carrera deportiva podría hacer algo que me hiciese ilusión. Pero sí es cierto, me lo voy a plantear. Ya habrá tiempo de decidir cuando toque, pero es cierto.

Soy una persona seria, que escucha y con experiencia. Quiero devolverle lo que me ha dado a este deporte porque me lo ha dado todo en la vida.

¿Y qué crees que le puedes aportar al automovilismo desde ese cargo?

Pues mira, entre otras cosas, yo creo que tengo un track record (historial) de ser una persona seria, una persona que escucha y con mucha experiencia. Conozco el Mundial de Rallys, conozco el Mundial de Rally Raids, conozco la Fórmula 1 muy de cerca y bueno, a mí me ha gustado hacer las cosas siempre de una manera.

Luego, creo que he estado en una parte donde a veces me he sentido un poco frustrado. Creo que esa experiencia sumada a saber escuchar, a escuchar a todas las partes, a los pilotos, a los equipos, a los fans, a los promotores, a las marcas, a todo el mundo... Porque hay que escuchar y luego decidir. Creo que es un reto, creo que puedo aportar cosas nuevas y cosas buenas al deporte. Y devolverle lo que me ha dado, que me lo ha dado todo en la vida. Teniendo también la pasión pues la puedo aplicar. Si sigo corriendo con la edad que tengo, la podré aplicar también en este caso en el otro lado del deporte.