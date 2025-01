Conexión Dakar con Laia Sanz: "Sé que muchos pilotos se van a quejar de que ha sido demasiado duro, pero esta carrera tiene que ser así"

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) tuvo que decir adiós al Rally Dakar 2025 de manera prematura. Sin embargo, eso no evita la piloto del Century Racing Factory Team haya seguido conectada a una carrera que conoce como la palma de su mano.

Tras dominar las pistas de piedra de Arabia y las impredecibles dunas del desierto saudí, la catalana se quitó el casco y el mono de piloto y cambió el volante por su nueva faceta de analista para desgranar lo que ha sido este Rally Dakar 2025. Y así ofrece su visión como especialista de la carrera más dura del mundo en EL ESPAÑOL.

Estas son las claves más importantes y el resumen de lo que ha sido este Dakar 2025 para ella. La última jornada dejó a Docherty como vencedor en la especial de motos y a Lucas Moraes como el triunfador en la modalidad de coches.

La duodécima y última jornada se desarrolló con un recorrido en Shubaytah de apenas 60 kilómetros. Daniel Sanders se coronó como campeón de la general de motos y Yazeed Al Rajhi selló la conquista de su primer Touareg en coches. Así ha finalizado un Dakar marcado por la dureza de su recorrido y que Laia Sanz resume con estas valoraciones.

Laia Sanz durante una entrevista con EL ESPAÑOL. KH-7 / Mediagé Comunicación

Dominio histórico de Sanders en motos

"He visto un Dakar en motos en el que los de delante han fallado muy poco. Han acabado cerquita todos y los cuatro primeros han estado a muy buen nivel. Tosha ha hecho un grandísimo Dakar, pero es que lo que hemos visto con Sanders hacía mucho tiempo que no se veía en motos. Tosha será uno de los favoritos de cara al futuro, pero es que este año Daniel ha estado intratable. Dominando, liderando, ganando etapas... Ha hecho un Dakar perfecto".

Edgar Canet, el futuro del Dakar

"Lo de Canet sorprende por su juventud. Ya habíamos tenido otros pilotos que en su primer Dakar habían brillado. Toby Price quedó tercero. Pero nadie era tan joven y sorprende esta madurez que tiene, la manera en la que habla. Ha ganado en Rally 2 y es uno de los llamados a cambiar la generación. De hace dos años a ahora hay muchos pilotos nuevos. Se está yendo una generación y ahora llega savia nueva"

"El Dakar no es una disciplina en la que normalmente la gente joven triunfe porque necesitas cabeza, experiencia, calma... Y Edgar no parece que tenga 19 años. Si las lesiones le respetan va a ser uno de los favoritos en el futuro y de los que va a mandar en esa nueva generación".

"Tosha es un poco más mayor, pero también está brillando muchísimo. Tenemos muy buenos pilotos y ya hay una generación intermedia, la de Quintanilla, que les va costando brillar, también porque ya acumulan muchas caídas. En los rallys, todos los pilotos que llegan nuevos van muy rápidos hasta que tienen un susto grande o una caída fuerte. Ahí se pone todo en su lugar. Y esta nueva generación aún no ha pasado por esas cosas.

Por fin Al Rajhi

"Sorprendida con el dominio de Al Rajhi. Me daba miedo porque pensaba que algún día iba a cometer el error que solía cometer por querer apretar demasiado. Va muy al ataque siempre, pero me he equivocado. Ha hecho un gran Dakar y ha aprovechado los últimos kilómetros en la arena para atacar donde Lategan ha sufrido. Aunque Lategan también ha hecho un Dakar brutal, ha sido el tapado, nadie se imaginaba que estuviera liderando tanto tiempo".

"Este año han faltado los favoritos que se quedaron fuera antes de tiempo. Pilotos como Moraes o De Mevius tampoco han tenido suerte con las averías, el accidente de Chicherit, Carlos, Loeb... Mucha gente que hubiera quedado delante quedó fuera muy rápido. Ha sido raro en ese sentido, pero no es menos merecida la victoria de Al Rajhi. Sólo ganan los que llegan al final".

"Buen resultado de Mattias Ekström. Yo conozco bien su talento, he trabajado con él en la Extreme-E y tenía claro que iba a ser uno de los favoritos. Aunque no es tan joven como la actual generación es bastante nuevo en el Dakar y en todas las especialidades que ha probado ha triunfado. Es uno de los favoritos para el futuro. El año que viene va a ser súper interesante. Hemos tenido un Dakar muy chulo".

El mérito de David Castera

"Quería felicitarle. Sé que muchas marcas y fabricantes se van a quejar de que el Dakar era demasiado duro. Algunos pilotos creo que también. Pero un Dakar tiene que ser así. Y habíamos vivido Dakares así en Sudamérica, de acabar poca gente. Eso le da valor a la carrera y la hace tan especial. El año pasado ya hubo un punto más de dureza, pero este año, desde fuera, parece que todavía han apretado más".

"Los primeros años en Arabia Saudí fueron demasiado rápidos, demasiado al segundo. Y un Dakar tiene que ser difícil acabarlo, tiene que ser difícil de gestionar la mecánica, tienes que navegar... Este año hemos vuelto a tener un buen Dakar. Y seguramente la nueva generación nunca había vivido un Dakar así. Felicito a Castera porque a mí me ha gustado mucho. Esto le da mucho más valor a quien acaba".

Los cambios del nuevo Dakar

"Ha sido interesante lo de las rutas diferentes para coches y motos. En los coches, aunque los primeros abran pista, ya pasaban motos delante y eso ayuda. El Dakar se trata de navegación y así se ve la pareja de piloto y copiloto que son buenos. Es necesario. Hemos visto las liadas que han hecho pilotos como Nasser Al-Attiyah. Pone interés en la carrera, hay cambios en la clasificación... Este tipo de cosas están bien".

"Siempre y cuando la navegación sea complicada, pero que no sea un fallo del roadbook, yo estoy de acuerdo. Que los coches abran me parece interesante. Y las bonificaciones me parecen algo chulo porque no es bonito ver que a pilotos apretando todo el día y a 100 metros de la meta parados y esperando para no entrar los primeros y abrir al día siguiente. Ahora es mucho mejor. Todo el mundo va a tope toda la etapa. Es una novedad muy guay".

Cara y cruz para España

"En motos ha sido muy positivo. Tosha no se ha llevado la victoria, pero podemos estar orgullosos de él y de todos. Edgar ha sido una revolución y promete mucho. Santolino se llevó una etapa con un equipo modesto y aunque ha tenido problemas ha hecho un buen Dakar. Ha sido interesante hasta el final, han puesto emoción".

"En coches ha sido un poco desastre para todos. Yo fui la primera en quedarme fuera, luego Carlos, también Cristina, por último Nani... ha sido un mal año. Los pilotos que se supone que teníamos que hacerlo bien, cada uno con sus objetivos, nos quedamos sin opciones todos muy pronto. Le pusimos poca emoción a la carrera este año. Seguro que todos volvemos con muchas ganas".

El Dream Team de Laia Sanz

"Es difícil. En coches me quedaría con el podio. Son los que mejor lo han hecho este año. Obviamente me gustaría ponerme a mí de cara al futuro en un equipo con Carlos, eso sería un sueño. Y tener una buena oportunidad. Y en motos me quedo con Sanders y Tosha que lo han hecho súper bien. Y metería a Canet obviamente. De los Challenger metería a Gonçalo Guerreiro que era nuevo totalmente y que lo ha hecho muy bien quedando segundo. Ese sería mi Dream Team de este año".

"Ha sido un Dakar muy raro en cuanto a clasificación, pero muy interesante. El hecho de que haya cada vez más marcas lo hace muy interesante, con pilotos jóvenes mezclados con veteranos, otra generación más media que sería la mía... Y sobre todo me quedaría con un Dakar así de duro, siempre, porque el Dakar tiene que ser así".