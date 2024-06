La pelea por el trono de Ducati entre Márquez y Martín y un último giro: "No me siento cómodo"

Pese a que el Mundial de MotoGP sigue su curso habitual y este pasado fin de semana se celebró el Gran Premio de Italia en Mugello, lo cierto es que muchas miradas siguen puestas en el mercado de fichajes.

Hay dos nombres principales que aún tienen que resolver su futuro, y no son hombres cualquiera porque se trata de dos pilotos importantes en el paddock. Jorge Martín y Marc Márquez siguen opositando por hacerse un hueco en el equipo Ducati de cara a la temporada que viene y no está nada claro cómo se decidirá el culebrón.

Durante la pasada semana, las palabras de Jorge Martín invitaban a pensar que sería él quien el próximo curso compartiría escudería con Bagnaia, pero las últimas declaraciones públicas de las partes interesadas han vuelto a sembrar las dudas.

"Ha habido ya algún contacto, y parece que hay que ir perfilándolo pero puedo decir que estoy contento", aseveró Jorge Martín hace unos días sobre su posible llegada a Ducati para 2025.

"No se puede dar nada por sentado", comentó sin embargo Gigi Dall'Igna, el director general de Ducati cuando le preguntaron sobre el próximo fichaje de su equipo de cara al próximo curso. Lo hizo durante el GP de Italia este fin de semana, por lo que se abre un nuevo horizonte en este culebrón.

La fecha clave

Parece que la situación ha experimentado en las últimas horas un cambio brusco, tal y como reflejan precisamente las palabras de los protagonistas. El cambio de discurso de Martín llamó la atención en el paddock: "No lo sé, vamos a ver qué pasa al final y qué es lo que más me conviene", comentó el madrileño. Posteriormente quiso tranquilizar un poco asegurando que "siguen las mismas opciones".

No están siendo días fáciles para Jorge Martín. Las presiones externas a las que se está viendo sometido por los rumores sobre su futuro le están afectando, tal y cómo él mismo confirmó: "Ha sido un fin de semana difícil fuera de la pista, pero creo que lo hemos solventado bien".

Acto seguido, el madrileño puso en relieve lo que todo el mundo espera ya conocer, la fecha límite para saber si ficha por Ducati o no: "Por fin espero esta semana solventar mi futuro. Y si no es esta, la siguiente. Pero llegar a Alemania con la cabeza limpia y las ideas claras será importante, espero poder hacerlo con una firma en el papel para no estar pensando en estas cosas", comentó de forma tajante.

El otro que está pendiente de la decisión de Ducati es Marc Márquez. Los rumores hablaban de una posible marcha del campeón a Pramac, pero el español no se irá a otro equipo satélite. "Yo sigo con mis ideas y estoy muy tranquilo", comentó el de Gresini.