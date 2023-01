La FIA cambia el paso y le hace un 'regalo' a Carlos Sainz en el Dakar: potencia extra para los Audi

Decisión sorprendente de la FIA y buenas noticias para Audi. Carlos Sainz, Stephan Peterhansel y Mattias Ekström recibirán una ayuda extra a partir de este jueves después de que vaya a entrar en vigor una de las grandes reformas del reglamento del Rally Dakar en su edición número 45.

La Federación Internacional de Automovilismo, de acuerdo con ASO, va a hacer efectiva la primera entrada en vigor del Equilibrio de Tecnología, tradicionalmente conocido como el Balance of Performance. Esto es una medida para intentar igualar el rendimiento de todos los vehículos presentes en carrera y evitar que se produzcan grandes diferencias.

La FIA anunció que revisaría el rendimiento de todos los coches cada tres etapas para evitar que nadie estuviera jugando con una carta muy superior a sus rivales. Esta medida, en primer lugar, parecía que iba a pasar factura a los propios Audi, a los cuales se consideraba como los coches más sofisticados y potentes debido a su naturaleza híbrida y de gran protagonismo para la electrificación.

Sin embargo, tal y como ha confirmado dirección de carrera, ha sido todo lo contrario. La FIA considera que Audi tiene un hándicap de potencia y por eso va a permitir que sus pilotos tengan una ayuda extra de 11 CV. Toda ayuda es poca para que Carlos Sainz (4º) y Stephan Peterhansel (3º) intenten pelearle la victoria a Nasser Al-Attiyah.

Los Audi de Mattias Ekström y Carlos Sainz junto a otros coches en el Rally Dakar 2023 Europa Press

Nueva medida de la FIA

Ahora, tanto Sainz como Peterhansel como Ekström llegarán hasta los 266 kW de potencia, es decir, 362 CV. Un incremento que, aunque pequeño, supone un empujón que puede hacer más interesante la lucha por derrocar al actual campeón y líder de la clasificación general. Carlos se mostró antes del inicio del Dakar muy contrario a esta medida y ahora, a pesar de favorecerle, no ha cambiado su discurso.

Sainz aseguraba que Audi no tenía nada que esconder y que, en carrera, todos se darían cuenta del rendimiento real de sus coches. Por eso, él no era partidario de introducir variaciones en los monoplazas dentro de la prueba y que, si se tenía que hacer, debía hacerse antes. Ahora se ve favorecido por una medida que, igualmente, sigue rechazando.

"Me alegro porque la FIA lo puede medir y tanto que corría el Audi... pues resulta que no corría tanto. Ellos tienen todos los datos para medir y si nos dan 11 CV es porque han visto que nos faltaba algo. Cada caballo es bienvenido, claro. Pero yo siempre he dicho que las potencias y los pesos deberían ser iguales, ese es mi discurso de siempre". Así lo aseguraba en declaraciones recogidas por el diario MARCA tras una etapa en la que ha habido importante batalla entre los cuatro galácticos del Dakar.

Loeb le ganó la partida a Peterhansel mientras que Sainz recuperó y pudo arañar unos segundos a Al-Attiyah. Tras la intensa prueba, el español se quejó de haber transitado con mucho tráfico en un día difícil, pero del que saca lecturas positivas: "La etapa ha ido más o menos bien, quitando que hemos pinchado una vez. Por lo demás, un día muy duro, con muchas roderas, hierba de camello, arena y algunas zonas de piedras".

"En la parte final hemos ido mejor que al principio. La zona de piedras nos la hemos tomado con calma ya que habíamos pinchado una vez. Estoy contento con la etapa y gracias a la lluvia del martes no había polvo, porque saliendo desde el puesto 27 hemos encontrado mucho tráfico".

