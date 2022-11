Fernando Alonso dispara la ilusión: "Aston Martin está aquí para ganar el Mundial en 2023 o 2024"

La temporada de Fórmula 1 se agota y todo el mundo en el paddock lo sabe. Uno de los más ansiosos porque eso pase es Fernando Alonso. El asturiano está como loco por cerrar el capítulo de Alpine y abrir el nuevo de Aston Martin. Sobre todo después de una temporada en la que ha saboreado la cara de la derrota en demasiadas ocasiones a pesar su altísimo nivel de pilotaje.

Este fin de semana se ponen en juego muchos puntos en Brasil y Alpine los necesita para quedar por delante de McLaren en el Campeonato de Constructores. Pero también los necesita Fernando para superar a su compañero Esteban Ocon. A pesar de que está centrado en las dos carreras de Interlagos, la sprint del sábado y la normal, también tiene tiempo de ir pensando ya en su futuro.

De momento, el bicampeón ovetense no se olvida de un circuito que ha sido parte fundamental de su carrera tanto a nivel de éxitos como a nivel de desilusiones: "Los mejores recuerdos de mi vida y de mi trayectoria con los dos campeonatos, aunque también hemos perdido otros".

Sin embargo, el morbo alrededor de la figura de Alonso es su nuevo cambio de equipo. Nada más bajarse del A522 en Abu Dhabi pensará ya en el verde de Aston Martin. Otra vez un nuevo proyecto con ilusiones por todo lo alto: "Creo que Aston Martin no está aquí para ser cuarto, quinto o sexto en el campeonato, está aquí para ganar el mundial, y vamos a intentar hacerlo en 2023 o 2024". Unas palabras que podrían perseguir a Fernando durante el próximo año, pero si algo no tiene el ovetense es miedo.

Fernando Alonso, durante un Gran Premio de Fórmula 1, junto al motorhome de Aston Martin Europa Press

Aún así, Alonso quiere terminar bien con la casa que le ha dado sus mayores alegrías en la Fórmula 1. Lo principal sería no volver a abandonar: "Ver la bandera a cuadros, no ha ocurrido tantas veces como hubiera deseado, y si acabamos aquí, en Brasil y en Abu Dhabi, finalizaremos en buena forma". La prueba no será fácil ya que Interlagos es un circuito muy particular que le pondrá a prueba.

"El objetivo es maximizar los días que tienes en el circuito, e Interlagos es diferente a cualquier otro circuito del calendario, debes concentrarte aquí, pero también estás haciendo progresos para el futuro. El año pasado no estaba rindiendo a mi mejor nivel, tuve que afrontar algunos desafíos, pero este he estado muy cerca de ese 100%. Por eso, estas dos temporadas las recordaré por la oportunidad que me han dado".

Muchos cambios en Aston Martin

A pesar de los muchos sinsabores que ha padecido, Alonso no guardará rencor a Alpine. Aunque en su cabeza será difícil poner a la misma altura dicha nomenclatura a la de Renault, con quien de verdad tocó el cielo. Lo que parece imposible es soñar con otro podio como sucedió el pasado curso en Qatar.

Fernando Alonso y Sebastian Vettel pelean por la posición en Suzuka Europa Press

Para pensar en nuevos trofeos habrá que mirar ya al 2023 y este llegará antes de lo que marca el calendario. Nada más concluir la temporada, Alonso podrá probar el Aston Martin en los habituales test de final de curso: "Es importante porque el coche será muy diferente el año que viene para todos. En términos de comodidad, el volante, los botones, creo que cambiará mucho, y será bueno tener un día en el monoplaza".

Además, también podrá conocer de cerca lo que Aston tiene ya avanzado de cara al coche que usará la próxima temporada. Por si fuera poco, será su primera toma de contacto con una escudería que despide a otra leyenda como Sebastian Vettel: "Por supuesto, echaré de menos a Vettel. Llevamos muchos años juntos en Fórmula 1, así que ha sido como mi día a día aquí, siempre estaré ligado a Sebastian".

