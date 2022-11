Carlos Sainz, cara y cruz en Interlagos: de soñar con la pole a sufrir una sanción de cinco puestos

El Gran Premio de Brasil ya ha arrancado y lo ha hecho con mucha emoción y también con noticias importantes. Red Bull no cambia el paso y sigue siendo el monoplaza dominante. A pesar de que en Interlagos no hay las mismas condiciones que afectaban a Ferrari como sucedió en México, la película parece que cambiará poco de cara a un fin de semana muy particular.

La prueba en el trazado brasileño será la última de la temporada que tendrá clasificación al sprint, la cual se celebrará este sábado después de los segundos entrenamientos libres. De momento, lo que se ha producido ya es la primera sesión de prácticas y ahí el dominador ha sido 'Checo' Pérez. No obstante, la igualdad a una vuelta ha sido máxima.

Charles Leclerc ha terminado segundo a solo cuatro milésimas y Max Verstappen ha sido tercero a solo ocho. Es decir, los tres mejores pilotos de la temporada tal y como reza la clasificación general en menos de una centésima. No se ha quedado muy lejos, a menos de dos décimas, Carlos Sainz, que ha tenido un día especialmente extraño en Interlagos.

Mientras Leclerc montó el compuesto C4, el segundo más blanco, Carlos Sainz cuajó su vuelta más prometedora con el C3, es decir, un compuesto medio. La poca distancia con la cabeza hace pensar que el madrileño tiene ritmo de sobra para pelear por la pole de la clasificación al sprint que se celebrará en unas horas.

Un paseíto por Interlagos a bordo del Ferrari de @Carlossainz55 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩#BrasilDAZNF1 🇧🇷 pic.twitter.com/c9lE99WQh6 — DAZN España (@DAZN_ES) November 11, 2022

Si Carlos está metido en la pelea, tampoco se puede descartar a Mercedes. Tanto Hamilton como George Russell se situaron a una décima de Sainz. Poco a poco se va abriendo hueco, pero en un circuito tan particular como es Interlagos, un mínimo error en la vuelta clave puede provocar una auténtica catástrofe. De estar luchando por la pole position a caer hasta sexto puesto en un abrir y cerrar de ojos.

Sanción para Carlos Sainz

Este buen rendimiento de Carlos Sainz es la nota positiva para el corredor español. Pero también hay una negativa. Se trata de la sanción que le ha impuesto la FIA y que se ha conocido antes de la sesión. El '55' de Ferrari ha cambiado la Unidad de Combustión Interna (ICE) de su monoplaza y la Federación Internacional de Automovilismo ha confirmado una sanción de cinco puestos. Es la sexta vez que el piloto madrileño tiene que recurrir a un cambio de este tipo.

Sin embargo, la FIA ha confirmado igualmente que la sanción se hará efectiva de cara a la carrera del domingo. Es decir, que a la posición en la que termine Carlos después de la clasificación al sprint de este sábado se le añadirán esos cinco puestos de penalización. La buena noticia es que no contará para la clasificación real de este viernes y, por lo tanto, podrá aspirar a la pole position. Y a un buen resultado en esa mini carrera de unas 20 vueltas que tendrá lugar después de los segundos libres.

En el caso de Fernando Alonso, el resultado del asturiano, aunque discreto, fue positivo. Terminó con la undécima mejor vuelta después de estar durante muchos minutos dentro del Top7 de la parrilla. Sin embargo, el bicampeón español lo marcó con los neumáticos medios, por lo que el rendimiento del Alpine a una vuelta con el compuesto más óptimo se espera mucho mayor. Lo suficiente como para luchar con pilotos como Norris o Bottas por ese puesto séptimo u octavo.

