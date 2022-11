Fernando Alonso, sin rencores con Alpine: gran cena de despedida con todos sus mecánicos

Fernando Alonso no ha tenido los dos años que esperaba en Alpine. Cuando el asturiano aceptó regresar a la Fórmula 1 sabía que el proyecto de la casa francesa no le llevaría a pelear por el título Mundial. Sin embargo, sí esperaba quemar etapas con más velocidad para poder convertir, de nuevo, a la casa del rombo en un equipo puntero e importante.

El retraso de la entrada en vigor de la nueva reglamentación de monoplazas por la pandemia provocó también que el regreso de Fernando Alonso perdiera algo de fuerza. La esperanza de dar el esperado salto se retrasaba hasta el 2022. No obstante, el paso deseado no llegó y Alpine no ha conseguido superar la posición de cuarto mejor equipo.

Ese es ahora el reto del equipo y también el de Fernando Alonso. Intentar ganar esa batalla a McLaren por la que todavía mantienen vivas ambiciones cuando restan solo dos carreras para que concluya la temporada. El español, en compañía de Esteban Ocon, intentarán tumbar a Lando Norris y Daniel Ricciardo.

Por el camino, el bicampeón ovetense intentará superar también al propio Ocon en la lucha personal que ambos mantienen. De momento, Esteban se sitúa once puntos por encima después de la sangría que ha sufrido el asturiano durante este curso en el que podría haber perdido cerca de 60 o 70 unidades.

La despedida de Alonso

A pesar de los problemas que ha tenido Alonso con Alpine, con Ocon y de estar a punto de cerrar una de las temporadas más complicadas de su carrera, Fernando no le guarda rencor al equipo galo, una fábrica que será siempre su casa. El español se consagró con Renault en 2005 y 2006 y ahora ha decidido hacer su regreso a la Fórmula 1 con ellos llegando a pilotar de manera excelsa.

Por eso, Alonso ha querido despedirse de los miembros más importantes de su equipo, de sus mecánicos y de todas las personas que han estado cerca de él en todos estos meses a través de una cena. El campeón nacional ha elegido una plaza muy especial para realizar esa despedida, el circuito de Interlagos en Brasil, lugar habitual de la celebración de títulos en una Fórmula 1 más clásica de lo actual.

A pesar de que restan todavía dos carreras, una de ellas, la de Brasil, con clasificación al sprint incluida, Alonso ha querido realizar ya ese acto para certificar su adiós ya que cuando termine la temporada lo tendrá mucho más complicado por la falta de tiempo. Nada más concluir en Abu Dhabi, Fernando encenderá el modo Aston Martin para participar en un test con el equipo británico y ponerse a desarrollar de lleno su nuevo monoplaza para el año 2023, cuando espera dar un paso hacia delante respecto a lo conseguido con Alpine en las últimas dos temporadas.

Después de ese gran evento con todos sus mecánicos, Fernando quiso publicar una foto en sus redes sociales con todos ellos y dedicarles un bonito mensaje: "Disfrutamos de una noche relajada y divertida con mi gente en el equipo de carreras. Gracias por los últimos dos años, me habéis ayudado a volver al más alto nivel, trabajando incansablemente juntos aquí en la pista, lejos de nuestras familias a lo largo de largas temporadas, pero disfrutando de nuestra pasión por las carreras. Vamos".

