Sainz se sincera: "Esta temporada ha sido una montaña rusa"

Está siendo una temporada complicada para Ferrari en general y para Carlos Sainz en particular. En su segunda temporada con la escudería italiana, el piloto español ha vivido ya todas las emociones posibles: la euforia, la decepción, la frustración y en último lugar la esperanza de poder pelear por el Mundial.

"Ha sido una montaña rusa, sobre todo el principio", comentó Sainz en una entrevista en la web oficial de la Fórmula 1. "Es complicado con este coche. Dos abandonos consecutivos al principio me dejaron fuera de la lucha por el campeonato muy pronto. Después tuve un pico alto en Canadá y Silverstone, luego un momento bajo, luego otro alto. Pero prefiero la montaña rusa siendo tan competitivo como soy ahora, que al principio", ha asegurado un Sainz que ha crecido y mucho como corredor este año.

"En todo caso, todos están contentos" explica el piloto español sobre la percepción que está teniendo su equipo sobre él. "Si soy competitivo, el equipo va a estar contento. Han visto el progreso que hemos hecho con el coche. No digo que esté hecho, o que no tenga que progresar más y seguir sintiéndome cómodo y fuerte, pero está claro que la forma en que afronto el fin de semana ha ayudado", ha apuntado sobre su cambio mental.

Carlos Sainz en el box de Ferrari en Hungría Europa Press

"Mi mentalidad para el fin de semana está más centrada en maximizar todo, en lugar de tratar de encontrar algo en el coche que haga clic en cada sesión", ha asegurado Sainz durante este parón veraniego que ya toca a su fin.

Pero uno de los puntos negros este año dentro de la escudería italiana y que les ha valido no pocas críticas desde el exterior ha sido la estrategia. Ha sido uno de los focos en los que seguramente Sainz se ha encontrado un poco más desasistido por su equipo, al igual que en algunos fallos puntuales en las paradas en boxes. Pese a todo, Carlos no ve ahí un problema y cree que al ser Ferrari, todo tiene un extra de presión.

Errores en la estrategia

"La estrategia es siempre un tema de conversación en Ferrari. No sé por qué todo el mundo mira nuestra estrategia y analiza en exceso lo que deberíamos haber hecho. Supongo que es parte de ser Ferrari. También se analiza demasiado nuestras comunicaciones por radio. Todos nuestros mensajes de radio se difunden. Tal vez esto da una impresión de caos", ha apuntado Sainz, que está viviendo en sus carnes este 2022 lo que es la exigencia de Ferrari.

"Pero las conversaciones son siempre las mismas, no importa si es una carrera tranquila o no, o una que depende de la estrategia o no, siempre tenemos estas conversaciones que se escuchan en la televisión y las encuentro extremadamente importantes para tomar las decisiones correctas. Prefiero tenerlas que no tenerlas, en serio", ha finalizado el corredor madrileño.

