Carlos Sainz se queda sin su primera pole en la F1; Fernando Alonso saldrá décimo en Bakú

Carlos Sainz Jr. volvió a rozar su primera pole en su carrera como piloto de Fórmula 1 después de su segunda posición en Mónaco. Pero en la última vuelta de la Q3, tanto Charles Leclerc como Sergio 'Checo' Pérez y Max Verstappen superaron el buen tiempo del español. Fernando Alonso saldrá desde la décima posición en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sabor agridulce después de la clasificación en Bakú. Pero los tiempos de los dos Ferrari y los dos Red Bull invitan a pensar en una lucha a cuatro durante la celebración de la carrera. No estuvo fino Sainz en el último intento y de ahí que le superasen finalmente Leclerc, Pérez y Verstappen.

La pole se la lleva así Charles Leclerc, el otro Ferrari. En la segunda posición saldrá 'Checo' Pérez con Max Verstappen compartiendo línea con Carlos Sainz. El monegasco suma así su cuarta pole consecutiva y la sexta del año. Algo que no esperaba, según él mismo dijo nada más terminar la clasificación en el circuito de Bakú.

"Obviamente todas las poles sientan bien, pero esta no la esperaba. Creo que los Red Bull estaban muy bien, me ha costado ver que nosotros éramos más rápidos", comentó Leclerc. "Tengo muchas ganas de mañana, creo que tendremos respuestas muy buenas. Creo que nuestro ritmo de carrera ha dado un paso adelante desde las mejoras. Creo que mañana será muy importante", agregó el piloto.

Cerca de la primera

Carlos Sainz acabará apuntándose tarde o temprano su primera pole. Él tenía el mejor tiempo en el circuito de Bakú hasta ese último intento. Un toque saliendo de la curva 2 le dejó sin opciones de mejorar su crono, cosa que sí hicieron su compañero de escudería Leclerc y los dos Red Bull.

Se le sigue resistiendo así su primera pole al madrileño: "Una pena, estaba yendo bastante bien, en la lucha por la pole, pero me he equivocado en la curva 2. He sido un pelín agresivo con el acelerador y esto puede pasar cuando vas al límite. Lo bueno es que he estado en la lucha".

El toque de @Carlossainz55 en el primer sector que le ha impedido pelear por más



"No ha sido mi vuelta" #BakuDAZNF1 pic.twitter.com/JmH88SRuZR — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2022

"Creo que estamos en la pelea, pero es difícil contra Red Bull por los tiempos que llevan en carrera. Por cómo es Bakú, si hay un Gran Premio en el que puede pasar cualquier cosa es este", continuó. Finalmente, se refirió al fondo de los coches propuesto por la FIA y los problemas de espalda: "Habrá que mirar esto para el futuro".

Recelo en Red Bull

'Checo' Pérez también habló después de la clasificación: "Cuando vas a la Q3 (tercera ronda de la calificación), en el primer intento vas con todo. Y me fui algo largo; y toqué algo el muro; pero conseguí sobrevivir, que es clave aquí". "No fue una 'cuali' ideal al final, por ese problema de motor que tuvimos y no pude coger el rebufo, lo que me hizo perder unas décimas", añadió el mexicano.

El de Red Bull espera "una carrera larga". "Tenemos que asegurarnos estar ahí", afirmó Pérez. "Va a ser una carrera larga y habrá que estar muy atento; porque aquí en cualquier momento puedes cometer un error; y si esto sucede, estás fuera", sentenció el piloto de 32 años.

Parrilla de salida

1º C. Leclerc (Ferrari)

2º S. Perez (Red Bull)

3º M. Verstappen (Red Bull)

4º Carlos Sainz (Ferrari)

5º G. Russell (Mercedes)

6º P. Gasly (AlphaTauri)

7º L. Hamilton (Mercedes)

8º Y. Tsunoda (AlphaTauri)

9º S. Vettel (Aston Martin)

10º Fernando Alonso (Alpine)

[Más información - Alonso busca El Plan B: el milagro de Alpine, la incógnita de Aston Martin o el rescate de Mercedes]

Sigue los temas que te interesan