Mercedes juega al despiste: "Estamos emocionados por ver lo que el fin de semana nos tiene preparado"

El arranque de la temporada en la Fórmula 1 se acerca y con ello muchos esperan el momento de poner cada cosa en su lugar. Especialmente, la composición de la nueva claficación tras el importante cambio de normativa que ha habido en este 2022 y que prometía establecer un nuevo orden.

Una de las grandes incógnitas es saber dónde estará el mejor equipo de las últimas ocho temporadas, Mercedes. Son los princiales perjudicados por los cambios, ya que remover la baraja solo podría hacer que perdieran su posición dominante. Además, antes tenían una batalla con Red Bull cerrada y ahora esta podría recibir como invitados especiales a Ferrari.

De momento, el líder del equipo, Lewis Hamilton, no ha querido mojarse y echa balones fuera, asegurando que están fuera de la pelea. Su jefe, Toto Wolff, ha ido más allá, aunque no desvela realmente lo que espera de la escudería germana. Hay que ver si Mercedes apuesta por su revolucionario W13 sin pontones y con los soportes especiales donde se sitúan los retrovisores o si lo hace por un diseño más tradicional.

Hamilton y su nuevo Mercedes W13 con sus pontones rediseñados en Bahréin Europa Press

"Es difícil decir dónde estaremos exactamente en el orden competitivo este fin de semana en Bahréin, pero eso es lo que hace que esta nueva temporada y esta nueva era sean emocionantes. Es una pizarra limpia para todos y todo está en juego".

"Como siempre decimos, lo que nos encanta de la Fórmula 1 es que el cronómetro nunca miente y sabremos de verdad lo competitivos que somos el sábado en la clasificación. Estoy emocionado por ver lo que el fin de semana nos tiene preparado".

Una pretemporada positiva

Toto Wolff reconoce que la pretemporada les ha ido bien ya que, aunque no se han dejado ver mucho, han obtenido conclusiones que para ellos son interesantes y que les sirven para encarar el nuevo año con ambición. No han sufrido grandes problemas o averías y tener un plus en la fiabilidad será importante en un año de continua evolución.

"Barcelona fue un primer test productivo para el W13, luego hicimos una gran actualización en los test de pretemporada de Bahréin como resultado de un gran esfuerzo por parte de todo el equipo. Completamos un buen kilometraje, tuvimos una fiabilidad sólida y aprendimos mucho sobre nuestro nuevo coche, pero no fueron tres días fáciles para nosotros".

Toto Wolff y Lewis Hamilton, frente a frente con Christian Horner y Max Verstappen Europa Press

A pesar de que Mercedes no se dejó mucho, Wolff afirma que pudieron desarrollar el monoplaza en muchos aspectos, probando diferentes configuraciones y poniendo al límite diferentes aristas de su proyecto que les puedan ser útiles en varios momentos de la temporada dependiendo de los circuitos que visiten. Aun así, no se atreven a situarse en ninguna posición. La clave estará en el aprendizaje y la evolución.

"Probamos muchas opciones de configuración y progresamos bien en la comprensión de nuestras limitaciones. Todavía hay margen de mejora. Hay mucho potencial que desbloquear en el W13 y sabemos cuánto disfrutamos del reto de entender el coche y de extraer el máximo. Éste será nuestro enfoque durante los próximos días, semanas y meses. Hay mucho que aprender y que descubrir con el reglamento nuevo".

