Mercedes reconoce su grave error con Hamilton en Hungría: "Tomamos la decisión equivocada"

Mercedes sigue valorando muy positivamente el podio conseguido por Hamilton en el Gran Premio de Hungría. Además, tras la sanción de Sebastian Vettel consiguieron subir un peldaño más en su remontada y después de tenerlo todo perdido, consiguieron quedarse a un solo paso de la victoria, obtenida por Esteban Ocon.

En el equipo germano, con el paso de los días, empiezan a reconocer tímidamente que cometieron un gravísimo error en el relanzamiento de la carrera tras el espectacular accidente de Valtteri Bottas que jugó a los bolos con Verstappen, Norris y 'Checo' Pérez. Ese brutal choque, junto con el que provocado por Stroll que se llevó por delante a Leclerc y Ricciardo, propiciaron una bandera roja que se tradujo en el caos.

Todos salieron de boxes con neumáticos intermedios, pero en la vuelta de formación se dieron cuenta de que la pista estaba completamente seca, no solo el carril central, y que era una pérdida de tiempo no salir con los neumáticos de seco. Por ello, todos se decidieron a entrar al pit lane. Todos menos Hamilton, que se marchó hacia la parrilla de salida y que se quedó completamente solo formando para arrancar tras el semáforo rojo en lo que fue una de las imágenes más extrañas de la historia de la Fórmula 1.

El británico arrancó y el resto salió en fila india desde el pit lane después de pegarse unos contra otros por una posición. El británico, antes del paso por meta de su primera vuelta tras la relanzada, sí entró en boxes a poner neumáticos de seco, lo que le hizo salir el último y con un importante tiempo perdido.

Mercedes recula por fin

Ahora, con el paso del tiempo, su equipo empieza a reconocer que la gestión de la situación no fue la correcta: "En retrospectiva, claramente tomamos la decisión equivocada. Hay que tener en cuenta que decisiones como esa son muy difíciles de tomar en ese momento. Estábamos atormentados por la elección de neumáticos en el reinicio, pero todos los pilotos optaron por los intermedios. Pronto todos se decantaron por la otra opción, pero con nosotros la elección fue más difícil que con el resto".

Estas palabras han sido pronunciadas por el director técnico de la escudería germana Mike Elliot. En parte tenía razón, porque Hamilton era el que más tenía que perder con un Verstappen hundido y con un coche dañado y una carrera liderada y por ganar. Sin embargo, el coche que iba detrás de él, el de Esteban Ocon, sí se atrevió a tomar esa decisión en lugar de pensar como lo hicieron los de Brackley y terminó ganando la carrera.

"Nuestro mayor rival estaba más atrás, por lo que no queríamos cometer un error y terminar chocando en el pit lane con alguien más. Aun así, hubiéramos estado mejor, incluso si hubiéramos llegado al final de la parrilla en el pit lane".

A pesar de que Mercedes empieza a admitir que hubo un error, no dudan en manchar su reconocimiento con versiones cruzadas y es que la lectura que deja la confesión de Mike Elliot es que lo que verdaderamente ven como un fallo es no haber elegido los neumáticos de seco desde un primer momento de la relanzada. Aún así, eso fue algo que nadie hizo, por lo que ellos, de reconocer ese error, en realidad cometieron dos que les terminaron costando la victoria, aunque no el podio.

