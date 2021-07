Carlos Sainz: "Russell ha cometido un error que me ha costado la carrera"

Como no podía ser de otra manera, Carlos Sainz no ha terminado nada contento la primera parte del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. La que pasará a la historia como la primera carrera al sprint de todos los tiempos en la Fórmula 1 no será especialmente bien recordada por el español que ha tenido un día bastante aciago.

Nada más apagarse el semáforo, Carlos tuvo un problema que le hizo perder algunas posiciones, una de ellas con Fernando Alonso que lo adelantó como una exhalación. Sin embargo, el madrileño intentó enmendar su error y ahí llegó el principio del fin para él. Cuando estaba adelantando a George Russell para volver a meterse en la pelea de la primera vuelta, el británico cometió un fallo terrible.

Fruto de la tensión de la maniobra, el de Williams perdió el control de su monoplaza y se chocó contra el español sacándole de la pista. Tras su excursión, Sainz consiguió volver a tocar a asfalto, pero lo hizo en la posición decimonovena después de haber salido diez coches más adelantes, lo que se traducía en un completo desastre.

️ @Carlossainz55: "Creo que Russell ha cometido un error bastante claro y bastante grave que me ha costado la carrera"#F1Sprint #BritishDAZNF1 pic.twitter.com/TLU4OlobC9 — DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2021

En conversación con DAZN, Carlos ha intentado explicar cómo ha sido ese proceso tan duro que ha tenido que superar después de verse tras las primeras curvas cerrando la parrilla de pilotos y batallando por la última plaza con Nikita Mazepin que se había tocado con su compañero de equipo Mick Schumacher.

"Hemos tenido un problema en la salida que nos ha constado un par de posiciones. Intentando recuperar, a la hora de adelantar a Russell él ha cometido un error bastante grave y me ha costado la carrera. Luego de último he llegado al undécimo. Hemos remontado todo lo que hemos podido".

Carlos estaba tan enfadado que volvía a repetir su discurso porque no daba crédito a que hubiera terminado la carrera por delante de él a pesar de que había destrozado su participación en la clasificación que marcará el orden de salida del domingo: "Russell ha perdido el coche, me ha dado y me ha echado fuera. Hemos visto sanciones por cosas menores, que él haya acabado por delante no lo entiendo, no debería ser así".

Probando el nuevo formato

Tirando de su enorme talento y del buen nivel que muestra el Ferrari, Carlos consiguió recuperar bastantes posiciones hasta que el tiempo, o mejor dicho los kilómetros, se acabaron. Vueltas de mucho esfuerzo y de crecer peldaño a peldaño hasta concluir en la posición undécima. Desde ahí tendrá que partir este domingo en la gran carrera, una prueba que los aficionados podrán valorar si les gusta más que la actual o si se siguen quedando con las de siempre.

"La clasificación al sprint nos ha dado la oportunidad de remontar; me lo he pasado bien, pero no era donde quería estar. El objetivo mañana es estar entre los cinco o los siete primeros. Me he divertido, aunque no sé cómo ha sido por la televisión. Los aficionados son los que tienen que juzgar, es para ellos este nuevo formato".

[Más información: Fernando Alonso vuelve a ser 'Magic' en Silverstone: recital histórico en una salida de leyenda]

Sigue los temas que te interesan