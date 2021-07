Fernando Alonso: "Ha sido una salida muy agresiva, pero después para mí fue una maratón"

Fernando Alonso ha vuelto a dar un recital en la primera entrega del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone en lo que ha sido la primera carrera al sprint de la historia de la Fórmula 1. 100 kilómetros y solo 17 vueltas que han quedado muy marcadas por la salida y por las diferentes estrategias de todos los pilotos.

Algunos salieron a conservar, especialmente los que estaba contentos con su posición de salida. Podía ser el caso de corredores como Norris, Russell o Vettel, pero no fue el caso de Max Verstappen o de Fernando Alonso. El asturiano se convirtió en uno de los grandes agitadores de esta mini carrera en la que fue el rey absoluto.

Con una salida imperial, muy parecida a la que hizo en Bakú en esa relanzada de tan solo dos vueltas, Alonso consiguió pasar rápidamente del undécimo lugar al quinto con maniobras espectaculares. De hecho, el asturiano se emocionaba un poco y se gustaba al explicar cómo lo había vivido en los micrófonos de DAZN.

Eso sí, a pesar de lo lanzado de los primeros metros, donde le ayudó partir con blandos, Alonso reconoce que lo de sufrir en la segunda mitad de la prueba era algo de sobra conocido: "Ha sido una salida muy agresiva, de undécimo a quinto y luego ya estábamos fuera de nuestra posición. Éramos demasiado lentos y hubo que dejar pasar a McLaren y concentrarse en Vettel. Para mí fue una maratón. No acababa esta carrera de tanto defenderse. En una crono normal saldríamos en undécimo lugar".

Se marca un SALIDÓN de los que hacen época y sale a explicarlo a 75 pulsaciones por minuto



Alonso cree que el principal problema de Alpine en circuitos como estos con grandes rectas y zonas de mucha aceleración es su falta de velocidad punta, lo que le impide competir en igualdad con otros coches: "Tenemos poca energía. En estos circuitos largos sufrimos muchísimo. En las rectas no nos podemos defender, es casi más eficaz dejarse pasar pronto porque acabas en un bucle".

El asturiano explicó dónde estuvo la clave de su genial puesta en escena donde iba adelantando uno tras otro a todos los coches de forma mágica. La confianza que ha ganado el español le hace estar un paso por delante de todos sus rivales cuando todo se juega en cuestión de milímetros.

Alonso y sus salidas

"Llevan frenando bastante pronto en muchas carreras. En Bakú adelanté a Carlos y a Gasly por el interior. Tenemos mas confianza en la primera curva que nuestros rivales. Solemos aprovecharlo más. En las primeras curvas hubo bastante acción. Luego estuvimos bastante fuera de posición y los rojos tenían bastante degradación".

Tanto le ha gustado esta prueba a Fernando que hasta le ha puesto un nombre particular: "De cara a mañana recuperamos posición en esta Q4, como la llamo yo". Además, se permitió hacer otro guiño envenenado a algunos pilotos que esta vez no se salieron de pista para evitar ser adelantados: "Tenía intención de salirme por fuera porque todo el mundo se sale por fuera. Yo no iba a levantar e iba a adelantar por fuera, que es lo que me han hecho a mí, pero al final no ha hecho falta".

