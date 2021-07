Fernando Alonso reconoce errores en Silverstone: "Lecciones que hay que aprender para mejorar"

Fernando Alonso llegaba con expectativas al extraño fin de semana de Silverstone y de momento las cosas no están saliendo completamente redondas. Por momentos, tanto el asturiano como Esteban Ocon han demostrado tener buen ritmo, pero al final la prueba del algodón les ha mandado para atrás a la hora de la verdad.

Al menos, el asturiano sigue siendo más rápido que su compañero de garaje y ha conseguido limar las pérdidas al máximo con esa undécima posición que significa ser el primero del resto y tener muy al alcance el Top10 con corredores como Sebastian Vettel o George Russell a los que podría batir en ritmo.

Precisamente ha sido el británico de Williams quien le ha dejado fuera de la Q3 en el último suspiro y con el tiempo ya cumplido con una vuelta increíble que seguramente ni él mismo sabe de dónde ha salido. El heredero de Mercedes tiene un talento incontrolable que sale una y otra vez en clasificación.

Partir desde la undécima posición no es un drama para Fernando, aunque será de cara a la famosa carrera al sprint y que no tendrá mucho tiempo para adelantamientos ni la posibilidad de emplear una estrategia a la larga y de resistencia jugando con la vida de los neumáticos y las paradas en boxes.

Aún así, no pierde la fe ni la esperanza de poder hacer algo positivo y ha reconocido que no estar en Q3 no ha sido una gran decepción porque lo importante es que no ha sido por falta de ritmo, que lo había, sino por errores tanto suyos como del equipo a la hora de elegir los momentos de salir a pista y de atacar las vueltas que marcarían tiempos.

El análisis de Alonso

El asturiano no encontró el hueco entre el tráfico y al final rodó algo atenazado después de haber estado instalado en el Top5 durante buena parte de la sesión. Errores que deben ir subsanando para seguir encontrando las buenas sensaciones que habían demostrado en las últimas carreras: "Ha sido una crono bastante movida en cuanto a tráfico, seguramente en la Q2 teníamos un poco más de ritmo para entrar en la Q3 pero no lo pudimos utilizar". Así lo expresaba en los micrófonos de DAZN.

Ahora, como todo en esta temporada, solo queda seguir aprendiendo para que estas cosas no sucedan en las próximas carreras porque, poco a poco, el Alpine está siendo capaz de consolidarse como un monoplaza capaz de estar entre los diez primeros con regularidad y, estando ahí, ya se sabe que algo puede caer siempre.

"En sitios equivocados, momentos equivocados. Esta es parte de las lecciones que tenemos también que aprender este año para mejorar como equipo. A ver mañana qué podemos hacer". Fernando Alonso confía en hacer una buena salida para ganar posiciones rápidamente en una prueba que solo durará 100 kilómetros y que marcará cómo saldrá cada piloto en el Gran Premio de Silverstone que se correrá el domingo en el fin de semana más extraño que se recuerda en el 'Gran Circo'.

