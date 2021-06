Danilo Petrucci revela su drama: "Sufro mucho, mi peso es extremo y exagera mis problemas"

Danilo Petrucci está viviendo un auténtico drama este año en MotoGP para intentar adaptarse a una moto que ya se encuentra entre las mejores de todo el Campeonato del Mundo. Así lo ha revelado el piloto italiano con mucho pesar y dando una buena muestra del sufrimiento que está padeciendo este año.

El de Termi no consigue adaptarse a su nueva montura de la temporada de 2021 y está pasando un momento de claro bajón en su rendimiento. Además, está casi convencido de que todo se debe a los problemas que le generan sus características físicas, las cuales le hacen que sus neumáticos sufran en condiciones que a otros pilotos les benefician.

De esta manera explica el rendimiento que pilotos como Miguel Oliveira, ganador de la última carrera y podio en las dos últimas citas, han podido sacarle a la RC16 de la fábrica austriaca. Ni siquiera el nuevo chasis probado en Montmeló le sirvió para dejarle una satisfacción plena: "Es una pequeña ayuda, pero no es lo único que necesito ahora, porque lo más crítico para nosotros es la aerodinámica, así como la velocidad en recta".

Miguel Oliveira celebra su victoria en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Montmeló. Reuters

"Me gustaría tener más velocidad punta para ir más tranquilo en las curvas, porque actualmente es el único punto en el que gano un poco. Sobre todo hemos probado el chasis, pero nos hemos centrado en mejorar a la salida de las curvas. Este neumático tiene una carcasa muy blanda y más sensible al peso. Yo peso más y realmente sufro mucho".

"Por eso nunca soy capaz de exprimir bien el neumático nuevo y soy más rápido con el usado, y no entiendo bien su límite, porque sufrimos en velocidad y queremos intentar acelerar más. En carrera me ayudaría ser más rápido en las rectas para que no me adelanten y poder hacer algunos adelantamientos. Habrá mejoras en términos de potencia, pero no de aerodinámica".

Un peso extremo

Petrucci parece tener controlado su problema, pero no le está siendo fácil ponerle remedio y cada vez se muestra más hundido con su rendimiento: "El problema es que mi peso es extremo y, como consecuencia, exagera los problemas. Siempre tengo la sensación de que el neumático no soporta mi peso, sobre todo cuando es nuevo y hay mucho agarre. Cuando abro gas, aunque lo haga suavemente, siempre pierdo un poco de fuerza longitudinal y entonces se pierde la velocidad porque es como si no soportara todo ese peso".

Danilo Petrucci con su KTM Reuters

"A nivel aerodinámico no podemos hacer nada. Parece que hay un mapa de motor diferente con el combustible que ha dado a los dos pilotos oficiales una velocidad increíble en la recta desde Mugello. Está claro que no puedo tener esa velocidad porque soy más grande, pero si dividimos por partes la pista, pierdo más en las rectas porque en las curvas puedo parar bien la moto".

"El problema es que cuando me pongo recto no soy rápido y ahí es donde se gana tiempo. Me gustaría ser un poco más rápido en las rectas, porque en la carrera estoy condenado en las primeras vueltas. Me adelantan mucho y no puedo devolvérselo". De momento, Petrucci se encuentra claramente superado por Miguel Oliveira y Brad Binder y tiene a un Iker Lecuona que le pisa los talones.

