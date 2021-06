Verstappen domina en Baku seguido de Ferrari; Mercedes preocupa y Fernando Alonso es 9º

Terminó la primera sesión de entrenamientos en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bakú con muy buenas sensaciones para Ferrari. Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc consiguieron colarse siempre en las primeras posiciones del día y dan así continuidad a lo vivido en Mónaco, donde consiguieron la pole position y rozaron la victoria.

El más rápido del día fue Max Verstappen, que hizo valer su condición de líder en los minutos finales de la sesión. Leclerc fue segundo y Sainz tercero. Peor le fueron las cosas a Lewis Hamilton que solo pudo ser séptimo y los Mercedes siguen sin despegar. Fernando Alonso terminó en novena posición.

El siempre especial trazado de Bakú ha dejado una línea más continuista de lo esperado tras lo que se pudo ver en Mónaco. Mientras Carlos Sainz no tenía la esperanza de estar tan arriba, el SF21 ha demostrado que siempre donde haya una curva lenta ahí puede estar dando guerra a pesar de que el resto del circuito no le acompañe demasiado.

Carlos Sainz en el Gran Premio de Bakú de Fórmula 1 Reuters

La realidad es que Ferrari ha dado un paso adelante y, aunque se trate de solo la primera sesión de libres del fin de semana, el rendimiento ha sido muy bueno, colosal. Tanto Carlos Sainz como Charles Leclerc han llegado a marcar los mejores tiempos aunque finalmente esa figura ha recaído en manos de Max Verstappen.

El líder del mundial sigue inflexible y no concede ni el más mínimo respiro a sus rivales. Después de sus 19 vueltas, el neerlandés terminó con el mejor crono del día, el 01:43:184. Leclerc se quedó bastante cerca, a menos de una décima, mientras que Carlos terminó a tres décimas del piloto de Red Bull. Cerró el cuarteto fantástico el otro RB16B, 'Checo' Pérez.

En quinta posición terminó un sorprendente Daniel Ricciardo que durante muchos minutos tuvo también en su poder el mejor tiempo del día. Buenas sensaciones del australiano en Bakú que, probablemente, ha cuajado uno de las mejores sesiones desde que fichó por la escudería de Woking. Sexto quedó Gasly y séptimo Lewis Hamilton.

Los Mercedes, o tienen nervios de acero y se siguen guardando como hacían antaño los viernes, o realmente no van, como les pasó en Mónaco. El británico no ha conseguido intimidar a los de arriba y ha marcado un débil registro a siete décimas de la cabeza. Octavo ha sido el otro McLaren, el de Lando Norris.

Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque #BakuDAZNF1 pic.twitter.com/BR7xEPTNe0 — DAZN España (@DAZN_ES) June 4, 2021

Buen final de Alonso

Casi cerrando se ha situado en el último suspiro Fernando Alonso, que agotó los últimos segundos de la sesión en undécimo lugar, pero que finalmente terminó ascendiendo hasta la novena plaza, lo que vuelve a abrir una pequeña esperanza de poder luchar por estar en la Q3. El asturiano no probó con los neumáticos blancos, unos compuestos que siempre dan un poco más de ritmo en tandas cortas, pero que a su compañero Esteban Ocon no le fueron nada bien. El Alpine no calienta suficiente las gomas y pierden propiedades.

Bottas terminó en décima posición y el compañero de Fernando Alonso cayó hasta el puesto número 16. Bakú, circuito exigente donde los haya, dejó bastantes salida de pista y algunos sustos como el protagonizado por Norris, que trompeó y casi rozó el muro, y el habitual de Nikita Mazepin, que terminó probando la fortaleza de las protecciones.

