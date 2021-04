Toni Bou y el salto definitivo de su carrera: se pasa a los fogones con Nandu Jubany

Toni Bou, 28 veces campeón del mundo de trial, y Nandu Jubany, renombrado chef con tres soles Repsol, han intercambiado sus roles durante una intensa jornada de cocina y obstáculos. El hombre más laureado de la historia de este deporte ha cambiado su habitual entrenamiento por una experiencia entre fogones que ha descubierto un nuevo mundo donde el catalán podría también desarrollarse después de recibir los consejos de un gran cocinero.

El piloto del equipo Repsol Honda ha afrontado una prueba realmente dura, poniéndose a las órdenes del chef Nandu Jubany en su cocina, en un doble reto que ha incluido una clase magistral de trial al maestro de los fogones. El piloto le ha enseñado algunos secretos que le han hecho llegar al éxito en su disciplina, así como el cocinero le ha abierto las puertas de su cocina en su restaurante para hacerle comprender por qué es uno de los sitios de moda.

En el vídeo, los dos personajes dejan algunos momentos divertidos dejando claro por qué son referentes de sus respectivos oficios. Una jornada llena de risas que culminó con una sincera declaración por parte de ambos. La realidad es que lo mejor es que cada uno siga desarrollando su carrera en lo suyo, aunque seguramente esta experiencia no la olviden ninguno de los dos. Tanto ponerse el mandil como el mono de competición son dos retos de mucho coraje.

Toni Bou y Nandu Jubany, en su experiencia compartida Repsol Media

Así lo describió Toni Bou tras ese trabajo sobre los fogones: "Hemos pasado un día genial, creo que tanto Nandu Jubany como yo nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido genial poder aprender algo de cocina con un maestro como Nandu. Como podéis ver en el vídeo, no creo que me vaya a dedicar a esto de la cocina. He alucinado con el nivel para preparar cualquier plato por sencillo que parezca. Ha sido una buena experiencia y creo que Nandu también se lo ha pasado bien con la moto de trial".

Toni Bou y Nandu Jubany, en los fogones Repsol Media

Nando Jubany también explicó las sensaciones que sintió tras subirse en una moto como la de Bou: "El de hoy ha sido un gran reto, pero creo que yo no me voy a dedicar al trial. Hay que estar muy loco para hacer lo que hacen estos grandes deportistas. La cocina, sin embargo, creo que puede ayudar a los pilotos, no ya para cuidarse en su alimentación, sino también para ayudar a concentrarse y a tener calma cuando se trabaja bajo presión. Toni lo ha hecho muy bien… como aprendiz. Sólo espero que gane otro Mundial para ver cómo le prepara a su equipo un plato como el que ha hecho hoy".

