Cristina Gutiérrez no se conforma con hacer historia y sigue brillando en el Rally Dakar

Cristina Gutiérrez está siendo uno de los nombres propios de este Rally Dakar 2021. La piloto española comenzó la carrera haciendo historia al convertirse en la primera piloto que conseguía ganar una etapa del rally más extremo y exigente del mundo desde el año 2005, cuando lo consiguiera la que ha sido su gran maestra, Jutta Kleinschmidt.

Además, se convirtió en la primera piloto española en ganar una etapa en la historia de la carrera, y lo hizo el mismo día en que Carlos Sainz sumaba su primer triunfo en la presente edición del Dakar. Consiguió robarle casi todo el protagonismo a un triple ganador de la prueba, lo que suponía otro hito más en su haber en este Dakar.

Por si todo eso fuera poco, con esa victoria consiguió situarse como primera clasificada de la general de los vehículos ligeros, a pesar de que compite en una categoría donde los modelos OT3 como el suyo no son los más rápidos. Nada le importó a la burgalesa que se propuso dar guerra en la carrera y vaya si lo está consiguiendo. De momento, su nombre ya lo conoce todo el mundo y ha sido gracias a su enorme talento.

Cristina Gutiérrez charlando con Jutta Kleinschmidt Rally Dakar

Después de todos esos éxitos han llegado días muy difíciles, especialmente de navegación, que le han hecho perder tiempo en la clasificación general. Aún así, no se ha bajado del Top10 en la general y del segundo puesto en la clasificación de los prototipos OT3. Cristina, que debuta este año en esta categoría de los Side by Side, no lo está teniendo nada fácil, pero está poniendo toda su voluntad y su talento para adaptarse al máximo a una carrera que hace tan solo dos meses se había borrado de su calendario.

Ahora, tras la jornada de descanso, Cris ha vuelto a disfrutar de su Red Bull Off-Road y ha conseguido brillar en esta séptima y complicada etapa que marcará el principio del fin de un Dakar apasionante, el segundo que se corre en Arabia Saudí y que promete dar mucho espectáculo hasta el final.

En la especial celebrada entre Ha'il y Sakaka, Cristina ha conseguido un resultado excelente al imponerse a su compañero de equipo, el jovencísimo Seth Quintero, al que aventajó en 38 segundos, terminando de nuevo en primera posición de los prototipos OT3. Además, se apuntó una meritoria quinta plaza en la clasificación total de la etapa a tan solo 10 minutos del gran dominador del día, el chileno 'Chaleco' López.

Cristina, muy satisfecha

A la conclusión de la etapa, la burgalesa ha mostrado su satisfacción por el rendimiento que ha ofrecido en una jornada marcada como una de las más duras del Dakar: "La primera parte ha sido bastante lenta, con arena muy blanda, que ha costado un poquito, pero luego he podido coger bien el ritmo y hacer una buena navegación. Llevamos varios días siempre con algún problema y ya tenía ganas de hacer una etapa limpia".

Cristina Gutiérrez sobre las dunas del Dakar Rally Dakar

"Hoy hemos intentado conservar los neumáticos para no pinchar ninguno. Lo hemos conseguido así que mañana saldremos con el coche bien". Este hecho que apuntaba Cristina tras la etapa era muy importante, ya que han podido concluir la primera parte de la maratón sin problemas mecánicos, por lo que podrán iniciar su camino hacia Neom, final de la octava etapa, con el coche intacto y con posibilidades de salir en ataque, ya que gozarán de una buenísima posición en el comienzo de la jornada.

Si la mecánica y la estrategia están de su lado, Cristina puede intentar el asalto a su segunda victoria general. De momento, lo que ya se ha apuntado es segundo éxito en los OT3. Además, ha ampliado en 13 minutos su renta con Khalifa Al-Attiyah, su inmediato perseguidor en la clasificación y rival por el Top10 de la general.

