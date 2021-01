Carlos Sainz mejora a Al-Attiyah y sigue peleando en el Rally Dakar

"Por fin una etapa sin problemas. Contentos de acabar la semana con una victoria pero insatisfechos con lo hecho hasta ahora. Vamos a por la segunda semana y a tratar de disfrutar y entender mejor el roadbook". Fue el mensaje optimista enviado por Carlos Sainz el pasado día 8, cuando firmaba su mejor día en lo que va de Rally Dakar. Esta segunda semana iniciaba un nuevo reto y los primeros resultados dan para pensar que sigue con serias opciones de defender su trono de campeón.

En esta séptima etapa, Carlos Sainz acabó tercero por delante de un rival directo como Al-Attiyah. Además, el actual favorito a llevarse el Dakar, el francés y líder de la general Peterhansel, no se llevó la etapa y quedó en segunda posición. Una mezcla de sensaciones y que, dentro de la dinámica que traía el experimentado piloto español, no es nada mala.

Carlos Sainz no tenía una jornada nada fácil por delante. Sin embargo, consiguió llevarse el tercer mejor tiempo de una etapa marcada por la igualdad. Sus 04:23:14 le sirvieron para recortar más de un minuto en la general a Al-Attiyah, que quedó en cuarta posición con 04:24:47 subido a su Toyota. Peterhansel consiguió terminar con 04:22:47 y la sorpresa la puso Al Rajhi con un gran tiempo de 04:21:59.

El otro español, Nani Roma, finalizó en séptima posición con 04:44:52, a prácticamente 23 minutos de distancia del primer clasificado de la etapa. En la general, igualmente, se queda quinto con casi dos horas de distancia del liderato y dos horas de ventaja con respecto al sexto clasificado.

Curiosamente, el líder del Dakar se defiende sin haber ganado ni una sola etapa en lo que va de campeonato. El francés está exhibiendo su regularidad, pero sin sobresaltos ni triunfos salomónicos. Con 26:36:50 en la general, ha sido cuarto una vez, cuatro veces segundo y otras dos veces se ha llevado el bronce. Al-Attiyah, tras esta jornada, se queda a 0:07:53 y Sainz, tercero, a 0:41:06.

Lo que le queda por delante a Carlos Sainz no es nada fácil, pero el simple hecho de haber mejorado a uno de sus principales rivales ya es motivo de alegría para el actual campeón. Si la suerte le sonríe en las próximas etapas, repetir como número uno del Rally Dakar será muy posible.

Este lunes comenzará el nuevo reto y la remontada de Carlos Sainz. Con cinco etapas por delante, el madrileño correrá 334 kilómetros y una especial de 375 kilómetros desde Sakaka hasta Neom.

Del enfado a la pelea

Carlos Sainz finaliza con opciones y encara una semana repleta de tensión. Las sensaciones, al menos, han cambiado con respecto hace unos días. Sainz está acostumbrado a todo tipo de límites, pero esta edición del Dakar acabó con su paciencia.

"Esto se está volviendo más un gymkana que un rally raid. He hecho catorce Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally... no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora", criticó justo antes de lograr la victoria en la sexta etapa. Unas palabras que han abierto del debate sobre el mecanismo y organización de una edición única.

