Hamilton no para y se lleva la pole en el Gran Premio de Bahréin: Carlos Sainz saldrá 15º

Lewis Hamilton ha sumado la 98ª pole position de su carrera deportiva en el Gran Premio de Bahréin con un tiempo de 1:27:264 que le ha servido para marcar el récord histórico del circuito. Se trata de la décima vez esta temporada en la que el piloto británico saldrá desde la primera posición de la parrilla. Bottas fue segundo y Verstappen tercero.

Por su parte, Carlos Sainz tuvo un problema con su MCL35 en la Q2 y no pudo ni siquiera marcar un tiempo, por lo que no solo no pasó a la Q3, sino que tampoco pudo marcar un registro que le permitiera salir más adelante del puesto 15. Día difícil para Carlos mientras Hamilton apunta a otra victoria.

La Fórmula 1 sigue un guion muy habitual a pesar de que los títulos de pilotos y de constructores ya estén decididos. Lewis Hamilton sigue imponiendo su ley con una tiranía absoluta y el rápido circuito de Bahréin no ha sido una excepción. El británico, que ha estado marcando los mejores tiempos durante todo el fin de semana, algo no muy común en los Mercedes que se suelen guardarse hasta la clasificación, ha confirmado una vez más su liderazgo y buscará una victoria más en su palmarés desde la primera línea.

A lado estará Valtteri Bottas, su compañero que, contra todo pronóstico, consiguió levantarle la segunda posición a Max Verstappen, que en algunos momentos amenazaba incluso con llevarse la pole. Sin embargo, los Mercedes coparán la primera línea una vez más. El holandés se quedó a menos de dos décimas del finlandés y a 4 del heptacampeón del mundo.

Por detrás se completó la batalla por el Top5 con un buen Alexander Albon, que consiguió cumplir las expectativas y llevarse la cuarta plaza a pesar de que se quedó a más de 7 décimas de su compañero. En quinta posición, el primero de los mortales como se suele llamar, estará el mexicano 'Checo' Pérez. El de Racing Point se llevó una plaza a la que aspiraba Carlos Sainz después de todo lo que había demostrado durante el fin de semana.

El resto del Top10 lo ocuparon Daniel Ricciardo, Ocon, Gasly, Lando Norris y Kvyat, que ocupó una plaza dentro de la Q3 que a priori estaba reservada para pilotos como el propio Carlos, como Stroll o incluso como Charles Leclerc. Los Ferrari, en un mal sábado, algo que ya se temían en este circuito, no consiguieron pasar a la Q3 y quedaron undécimo y duodécimo. Por su parte, Lance Stroll fue decimotercero.

Problemas para Sainz

Dos puestos más atrás estará Carlos Sainz, que tuvo un auténtico calvario. El español sufrió un problema mecánico en su McLaren cuando tomaba una curva y su coche trompeó de forma violenta. El percance provocó que saliera la bandera roja, pero lo importante era conocer el daño sufrido por el coche del español.

Mala suerte para @Carlossainz55.

Bandera roja en pista y tiene que abandonar la Q2.

Tarde de mucho trabajo para los mecánicos e ingenieros y para suplicar que nada importante se haya dañado y que necesite ser cambiado, aunque tiene bastante peligro el estado de la caja de cambios, lo que podría provocar una penalización para Carlos y que perdiera posiciones. Además, deberá partir con los neumáticos con los que finalizó la Q2, los cuales tienen un pequeño daño tras el trompo realizado. De nuevo, un domingo para la heroica. Ya en el pasado Gran Premio en Turquía, el madrileño consiguió terminar quinto después de salir desde la 15ª posición.

