McLaren, a vueltas con su nuevo morro y una estrategia de futuro

McLaren sigue dándole vueltas a los avances que presentó el equipo en Nurburgring y que tienen a todos bastante preocupados. La realidad es que el nuevo morro que vio la luz en el trazado alemán no dio los resultados esperados y es que el coche de Carlos Sainz, que cargaba con todas las mejoras, fue más lento incluso que el de su compañero Lando Norris, que llevaba la antigua configuración que permitió al español, entre otras cosas, pelear por la victoria en Monza.

Sin embargo, el nuevo paquete de mejoras sigue sin dar los beneficios que se preveían, y las dudas empiezan a aparecer en ciertos sectores que rodean a la escudería de Woking. No obstante, los dirigentes tienen claro que es el camino para recibir una mejora sustancial y que solo necesitan tiempo para acoplarse mejor a esta nueva configuración que produce un gran subviraje y que aumenta la degradación de los neumáticos.

Los nuevos turning vanes y bargeboards, los nombres técnicos de las nuevas piezas introducidas en la zona inferior y en la zona media del morro del monoplaza, no han llevado a la pista los buenos resultados obtenidos en el túnel del viento y que llenaron de optimismo a los ingenieros de McLaren.

Carlos Sainz en el GP de Eifel Twitter (@McLarenF1)

Este nuevo morro, mucho más plano y fino que el anterior, un poco al estilo del de Mercedes y Renault, parece no adaptarse al coche, aunque puede estar ahí, en su parecido precisamente con Mercedes, donde se encuentre la clave de todo. Este nuevo diseño pretende ser uno de los puntos fuertes del McLaren, no solo para este año, sino también para 2021, temporada en la que pasarán a llevar motor Mercedes.

Las palabras de Seidl

Andreas Seidl, director general de la escudería, ha asumido que los resultados en Alemania no fueron buenos, pero que las mejoras van por buen camino y que necesitan más tiempo, por lo que en Portimao esperan poder dar una mejor versión, además de poder rodar más de lo que se hizo en Nurburgring a causa del mal tiempo.

"La introducción de este nuevo morro es obviamente un gran cambio en términos del concepto global del coche y no subestimamos este desafío para que funcione en la pista. Obviamente, un fin de semana como el de Nurburgring no ayuda si no se corre el viernes. Pero al mismo tiempo, ese es el desafío en el que nos encontramos ahora".

"Creemos que este concepto nos dará más potencial en el futuro y es importante ahora como equipo, entre el equipo de carrera y también el de desarrollo que está en casa, que hagamos el análisis y las conclusiones correctos para ver todo el potencial. También en términos de tiempo de vuelta en la pista".

Carlos Sainz entrando en boxes en el GP de Eifel Twitter (@McLarenF1)

Deberes para Portimao

Estas son algunas de las claves a seguir para el equipo McLaren en el regreso de la Fórmula 1 a Portimao, un circuito que, como Nurburgring, resulta poco conocido para los pilotos, ya que el 'Gran Circo' no pisa este trazado desde 1996, cuando se llevara la victoria con Williams Jacques Villeneuve.

Habrá que ver si finalmente McLaren da con la tecla ya que, tal y como se prevé, tanto Carlos Sainz como Lando Norris llevarán la nueva configuración del coche, por lo que se duplicara el número de vueltas obteniendo así mayor número de datos de cara a la carrera, donde la tercera plaza del mundial de constructores estará de nuevo en juego.

[Más información: Carlos Sainz y sus dudas con el McLaren: el equipo de Woking no da con la tecla de las mejoras]