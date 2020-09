Fernando Alonso, cada vez más cerca de subirse a un Renault: "Le veremos pronto en acción"

Fernando Alonso está como loco por subirse de nuevo a un monoplaza. Sin embargo, con las ganas del asturiano no es suficiente, ya que no es tan clara la posibilidad de que el piloto español pueda subirse a un Renault antes de que finalice la temporada. No obstante, en el equipo francés son optimistas y ya están buscando la forma de hacerlo.

Existen una serie de normas que impiden a Fernando ahora mismo pilotar un monoplaza del equipo Renault, sin embargo, esas mismas reglas tienen algún resquicio que la compañía del rombo está intentando aprovechar para que Alonso vuelva a sentir esa emoción y esa adrenalina de volver a ponerse a los mandos de un Fórmula 1.

El asturiano lleva mucho tiempo sin sentir las sensaciones que son competir en un circuito de las características habituales que tienen los trazados del Mundial de Fórmula 1, y las sesiones de simulador, aunque son útiles, no son comparables para un piloto de la experiencia y del talento del español.

Fernando Alonso, trabajando en la fábrica de Renault RENAULT F1

Por ello, el equipo Renault cree haber encontrado una oportunidad para que Fernando Alonso se vuelva a subir a un Fórmula 1 en este 2020. Será con un coche del año 2018, y será la primera toma de contacto con el asturiano después de mucho tiempo con lo que es realmente su hábitat, donde se encuentra como pez en el agua.

Así lo ha transmitido su nuevo jefe, el líder del equipo Renault de F1, Cyril Abiteboul: "Lo que puedo decir de Fernando es que definitivamente tiene ganas de volver a pilotar. Estamos viendo cómo, estamos preparando el programa. Hay un par de oportunidades, teniendo en cuenta las restricciones deportivas. Tenemos un coche de hace dos años que podemos poner en pista en cualquier parte. Le veremos en acción, aunque no puedo decir ahora mismo cuándo y dónde será".

Fernando Alonso, una inyección de moral

Abiteboul asegura que es un todo un privilegio para el equipo ver la ilusión de un gran campeón como Fernando, el cual se merece que todo el equipo haga todo lo posible para entregarle un coche competitivo y así estar cerca del objetivo de volver a ganar y volver a ser una figura importante en la Fórmula 1.

Cyril Abiteboul en el GP de Rusia RENAULT F1

"Es extremadamente importante para nosotros ver la emoción en los ojos de Fernando, su deseo de mejorar. Tenemos que trabajar muy duro para asegurarnos de que tiene el coche que quiere y que merece. Vimos a Fernando feliz por estar de vuelta en el equipo y de vuelta en acción".

El regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 está cada vez más cerca. El próximo año correrá con el rebautizado equipo Alpine F1 Team, pero incluso ya esta misma temporada podría volver a subirse a un coche de su antiguo equipo, Renault, con el que levantó sus dos títulos de Campeón del Mundo.

Desde la cúpula del equipo del rombo, con Cyril Abiteboul a la cabeza, están haciendo todo lo posible para que Alonso pueda tener la oportunidad de volver a pilotar cuanto antes, eso sí, sin abandonar la atención del campeonato de este año, donde Ricciardo y Ocon se encuentran inmersos en la pelea por situar al equipo en la tercera plaza del mundial de constructores.

