Ferrari se harta: "Los medios italianos son bastante brutos pidiendo que rueden cabezas"

El equipo Ferrari está viviendo una auténtica pesadilla este año. Sienten que nada les sale como tiene planeado y les mata por dentro ver que están a años luz de los que deberían ser sus rivales. Además, se encuentran inmersos en una caída libre que la prensa italiana está castigando con especial dureza, lo que ha provocado que llegue una respuesta desde dentro tras tanto hartazgo.

En la Scuderia son suficientemente conscientes de que no son capaces de encontrar el camino del éxito y de que tienen muy difícil pelear por algo importante, ya no solo este año, sino tampoco el que viene. Por ello, todas las miradas están apuntando hacia la dirección del equipo, donde se pide cambios.

La prensa italiana está siendo especialmente dura con su equipo. Tras cada Gran Premio son habituales las críticas, los artículos y las noticias señalando que se trata de una de las mayores crisis en la historia de la marca del Cavallino Rampante. Y todas esas críticas piden cambios y despidos que puedan hacer que el rumbo de la situación cambie.

Sin embargo, para Louis Camilleri, CEO de Ferrari, esa no es la situación, ya que considera que lo que ahora mismo necesita el equipo es precisamente todo lo contrario, necesita estabilidad, tranquilidad y que el proyecto se asiente y pueda crecer con los profesionales que tiene. Así lo ha transmitido en una entrevista con The New York Times, donde ha reafirmado a Binotto y donde ha pedido calma a los medios de Italia.

Mattia Binotto, jefe del equipo Ferrari Instagram (mattia.binotto)

"Tengo que decir que tengo plena confianza en Mattia Binotto y su equipo. Las cosas llevan su tiempo. Lamentablemente, en el pasado ha habido demasiada presión y un historial de personas que han sido despedidas. Había una especie de atmósfera de puerta giratoria, y estoy poniendo fin a eso".

El ejemplo de RedBull y Mercedes

Camilleri está seguro de que ese es el buen camino y la línea que deben seguir para que todo salga bien y para que los éxitos vuelvan a la escudería más laureada, pero que ahora está pasando por verdaderos apuros. El CEO de Ferrari considera que así crecieron equipos como RedBull o Mercedes.

"Si nos fijamos en el período de Red Bull de ganar campeonatos, y actualmente en Mercedes, aparte del talento, una de las cosas clave que tenían era estabilidad, y eso es algo que, francamente,a nuestro equipo le ha faltado".

Vettel y Leclerc pelean por la posición en el GP de Bélgica Twitter (@ScuderiaFerrari)

"Así que quiero asegurarme de que la estabilidad sigue en su lugar, a pesar de la increíble presión que hay sobre el equipo, particularmente de los medios italianos, que son bastante brutos a veces, pidiendo que rueden cabezas, pero esa no es la solución".

Camilleri sabe que durante la última gran época de Ferrari, la que labraron Schumacher, Todt y Ross Brawn, el equipo también vagó unos años por el desierto antes de romper todos los registros. No obstante, Louis no cierra la puerta a nuevos avances que puedan llegar desde el exterior al equipo, aunque manteniendo una base clara: "Esto no significa, sin embargo, que no consideremos inyectar habilidades y recursos adicionales al equipo existente".

