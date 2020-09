Carlos Sainz, fuera de la carrera tras un accidente múltiple en el GP de Toscana

El Gran Premio de Italia del pasado fin de semana estuvo marcado por los accidentes, parones y sanciones que marcaron la carrera. Carlos Sainz rozó el primer puesto, pero después de varias vueltas peleando, se tuvo que conformar con el segundo lugar de la clasificación. Toda la suerte que corrió, ha desaparecido por completo en la jornada de Gran Premio de la Toscana.

El piloto madrileño, nada más salir, sufrió un trompo que le retrasó varias posiciones. No fue a mayores y no se produjo ninguna colisión de gran alcance. Sin embargo, unas vueltas más tarde, Carlos Sainz diría adiós a la carrera. Concretamente en la vuelta ocho, cuando se produjo un accidente múltiple en el que varios pilotos tuvieron que retirarse de forma definitiva del circuito.

El lío comenzó con el safety car, que acabó como gran señalado y culpable del accidente ocasionado. Justo en la recta de salida, tal y como se puede observar en las imágenes, se produce un parón en la cabeza de carrera. Los pilotos más atrasados no tienen tiempo de reacción y simplemente ven cómo se reduce drásticamente la velocidad. En el momento en el que uno de los pilotos frena, se detona el accidente.

"¡Qué miedo! Demos gracias que los pilotos están bien"

"¿Quieren matarnos o qué? Es la peor cosa que he visto nunca", se quejó inmediatamente y por radio Grosjean. "Eso es lo que pasa cuando un safety car apaga las luces tan tarde", comentó también Hamilton a su equipo. Y es que, como señaló el piloto británico, el safety car aguantó con las luces puestas hasta la entrada de la última curva.

Sainz, sin lesiones

Carlos Sainz, uno de los grandes afectados, relató el momento que había vivido en primera persona. "Lo que ha pasado hoy es una situación muy peligrosa. Me ha recordado a algo del año pasado. Es una situación muy peligrosa", aseguró con claro malestar. Él, sin embargo, apenas ha sufrido daños.

"Yo estoy bien, solo tengo un golpe en la muñeca y la mano", subrayó. Como se ve en las imágenes, Sainz quiso explicar lo que había sucedido: "Lo que está claro es que creíamos que la carrera se había lanzado y luego hemos tenido que frenar todos. Ha habido un efecto dominó. Cuando se han empezado a abrir todos y me he encontrado el barullo de frente, es una sensación que no se la deseo a nadie".

Sainz salía noveno y nada más comenzar la carrera se colocó en sexta posición. Una buena curva y ya estaba en la pelea. Sin embargo, en la segunda, la mala fortuna le volvió a mirar. Un ligero toque con otro automóvil le dejó en la decimoquinta plaza.

"He salido muy bien, creo que me puse sexto que era el objetivo de hoy. He querido arriesgar, me ha salido bien. En la segunda curva nos hemos tocado y a la mínima el coche pierde toda la carga dinámica y haces el trompo. Estaba toda la carrera por jugarse", aseguró compungido.

Junto a Carlos Sainz, también quedaron fuera tras dicho accidente pilotos como Magnussen, Latifi y Giovinazzi.

