Fernando Alonso confía en remontar en las 500 millas de Indianápolis: "Vamos a ir a por ello"

Fernando Alonso no pierde la esperanza. Quiere su Triple Corona. Quiere ganar en Indianápolis. El piloto español era uno de los grandes favoritos, pero se chocó contra el muro en uno de los entrenamientos y después se quedó fuera del famoso Fast Nine. Pese a ello, el que será próximo corredor de Fórmula 1 sigue optimista ante sus opciones en la carrera.

Alonso, que salió a valorar la gran cita en el Media Day, aseguró que se encuentra "razonablemente bien". El español trasladó su total confianza en el equipo, con el que destaca estar todavía "acoplando". Los malos resultados en el Fast Friday y en la clasificación no le restan, es más, sus objetivos para la gran carrera no han cambiado.

"Tenemos que hacer una carrera perfecta, eso está claro. Para ganar necesitas ritmo, adelantamientos, poco consumo, buenas paradas, suerte en las banderas amarillas, un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello", expresó confiado.

No tiene estrategia y todavía se tiene que reunir con el equipo, pero avisa: "No hay que olvidar que te puedes desdoblar en cada bandera amarilla". Es más, "puedes hacer algo muy diferente en cuanto a estrategia, parando antes que nadie y puedes desdoblarte en la primera oportunidad de bandera amarilla".

Fernando Alonso en las 500 millas de Indianápolis EFE

El asturiano, con experiencia suficiente, plantea varios tramos fundamentales para el devenir de la carrera. Las primeras 150 son importantes y cada uno se sitúa en la pista. Pero todo se decidirá "en las últimas 30 vueltas". Es ahí cuando "tienes que estar entre los 10-15 primeros" si quieres tener alguna oportunidad.

Respecto a su coche, tampoco ha cambiado, "no es muy distinto", aunque no descarta que se haya perdido nivel "en cuanto a prestación". "Con el kit universal era ya más difícil de seguir al resto por las turbulencias". Ahí, según Alonso, todo "cambió bastante". Sin embargo, reconoce que para obtener buenos resultados hay que valorar "muchos factores" y algunos "no están en tus manos". Solo queda pensar que saldrá todo.

Por ello, Alonso confía en sus opciones y en los tramos en los que más rendimiento tiene que dar pues "las opciones están ahí para todos". Ante cualquier problema de clasificación, el asturiano recuerda que en 2017 rompió el motor, en 2018 "Oriol con una bandera amarilla más hubiera ganado la carrera" y en la edición del 2019 "Sato quedó tercero después de estar doblado en la vuelta 150".

Palou, el tapado

Otro de los españoles que está en Indianápolis y que no ha protagonizado tantos titulares es Álex Palou. Se le ve como el novato a sus 23 años. Compitió en el Fast Nine y consiguió un séptimo puesto. Sin ser el más buscado, está consiguiendo hacerse un hueco entre los mejores.

Razón de más para que Alonso, un mito del mundo del motor en España, haya querido salir a destacar su papel. Le ve "muy seguro, muy rápido" y capaz de estar en la cabeza de la clasificación. Incluso le ve peleando, pues "por ritmo va a estar" y, en el caso de que todos los astros estén alineados a su favor, podrá estar jugándose mucho.

