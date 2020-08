McLaren mantiene su unión con Fernando Alonso para las 500 Millas de Indianápolis

El pasado 8 de julio Renault confirmó el fichaje de Fernando Alonso para las dos próximas temporadas de la Fórmula 1. "Tengo principios y ambiciones en línea con el proyecto del equipo. Su progreso este invierno da credibilidad a los objetivos para la temporada 2022 y compartiré toda mi experiencia de carrera con todos, desde los ingenieros hasta los mecánicos y mis compañeros de equipo. El equipo quiere y tiene los medios para volver al podio, al igual que yo", aseguró el piloto asturiano.

El español también aseguró poco después que antes de centrarse en su regreso a la Fórmula 1 tiene un proyecto, un objetivo, que cumplir: las 500 Millas de Indianápolis. Este 2020 será la tercer vez que Alonso intente completar al 'Triple Corona'. Para ello volverá a subirse a un McLaren y espera que se haga realidad aquello de "a la tercera va la vencida".

Su fichaje por Renault no impide que pueda competir con McLaren en la mítica prueba del automovilismo, la cual debió haberse celebrado el pasado mes de mayo pero que por culpa de la crisis del coronavirus se aplazo a agosto. Zak Brown ha hablado sobre todo ello.

Zak Brown, CEO de McLaren REUTERS

"No soy un experto en la materia, puedo equivocarme con los detalles pero hay dos tipos de visado para competir como deportista. Yo tengo pasaporte estadounidense, pero luego hay otro nivel de deportista profesional que aún no tienen permisos. Tienes que resolverlo entre California y la embajada de Madrid. Nunca hubo un problema, simplemente la situación es un poco caótica y llevaba tiempo. Ahora tiene todo lo necesario", ha asegurado el CEO de McLaren sobre los problemas con el visado de Fernando Alonso.

"Desde nuestro punto de vista, no hay conflicto con carreras. Y en la Indy 500 se clasifica el coche, no el piloto. Así que no se puede descartar, sobre todo porque él tendrá más experiencia. Si quisiera hacer la Indy 500 en 2021 y su contrato se lo permitiera, que no sé lo que le permite su contrato, podríamos tener una situación en la que alguien clasificase el coche por él, y si él quisiera podría completar la Indy 500 en 2021", ha dicho sobre si hay conflicto o no por el fichaje por Renault.

¿Alianza más allá de 2021?

La pregunta venía por si se podría volver al asturiano en Renault en el Gran Circo y con McLaren en las 500 Millas de Indianápolis a partir del año 2021: "No es algo a lo que yo me opondría, desde luego. Si tenemos un asiento libre y él quiere hacer la Indy 500 en 2021, y tiene permiso para hacerlo, ese escenario podría funcionar".

Fernando Alonso y Zak Brown EFE

El paso de los meses resolverá la duda. Por el momento, Alonso tiene muy claro su lista de prioridades: "Ahora mismo estoy centrado al máximo en el reto de las 500 Millas de Indianápolis -se correrán si nada lo impide el próximo 23 de agosto-. Mi objetivo es intentar lograr la 'Triple Corona'. Así que en estos momentos no estoy pensando en la F1. Luego ya pensaré en Renault. Seguiré al equipo y haré horas de simulador. Y ya el año que viene volveré. Tengo muchas ganas de estar en el paddock".

