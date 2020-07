La importancia de Marc Márquez en la explosión de Fabio Quartararo

El regreso del campeonato de Moto GP tiene un nombre que ha suscitado bastante interés. No es otro que el del francés Fabio Quartararo, que lidera la clasificación del Mundial y que está bordando el inicio de temporada tras el parón por el coronavirus.

El francés quiso valorar la intentona de Marc Márquez para correr en Jerez. El español, cabe recordar, tuvo una grave caída la semana pasada. Intentó remontar y cuando rozaba la heroicidad, cayó al suelo en una curva y puso punto y final a la carrera. Las alarmas saltaron, pero desde el equipo Honda se calmó la situación: Márquez tenía que pasar por quirófano.

El de Cervera se operó a principios de semana y, cuando se acercaba la carrera, sorprendió como suele habituar. Márquez viajó a Jerez con la intención de competir. No quería quedarse dos carreras sin puntuar lo más mínimo. Las sensaciones eran buenas, pero la alegría no duro mucho. El piloto vio que era muy arriesgado y que no iba a poder el máximo. Decidió no correr.

Sin embargo, esa intentona de competir días después de ser operado ha provocado que muchos pilotos se rindan al español. Entre otros, Rossi o el líder Quartararo. El italiano, con el que ha tenido alguna que otra polémica, lo ha calificado como "increíble". El francés le ha dado a Márquez un papel muy importante en su evolución como piloto. El galo, en palabras para DAZN, se rindió ante su rival y compañero de profesión.

Fabio Quartararo, piloto de Moto GP, celebra la victoria EFE

Según el galo, Marc "es un piloto al que todos" quieren ver "lo más rápido posible". "Pero viendo el vídeo donde hacía flexiones, he pensado: 'Este tío es un robot'", ha bromeado ante los micrófonos. A pesar de no poder competir, algo que él ve "normal" teniendo en cuenta la lesión, Quartararo lo ha definido como "increíble".

"Con Marc es más difícil ganar, pero está guapo que alguien te apriete". En definitiva, según ha revelado, su desarrollo como piloto es "porque Marc me apretó el año pasado". La pasada temporada fue especial para él porque cumplió como "rookio". "Este ya tengo dos años", lo que le ha otorgado cierta experiencia en la élite que está sabiendo aprovechar.

El regreso de Marc Márquez

El de Cervera quiere volver a competir cuanto antes y su arriesgada maniobra para estar en Jerez así lo certifica. Sin embargo, será en Brno como estaba previsto cuando se le pueda ver de nuevo corriendo por la pista. Forzar fue cosa suya y no del equipo, como él mismo explicó.

"Con Honda pactamos probarnos el sábado. Se lo pedí yo en todo momento, ellos nunca me han forzado. Cuando me he probado esta mañana lo veía factible. Me he encontrado bien, he hecho un buen tiempo. Me costaba más hacer un 'time attack' que mantener un ritmo. A partir de ahí todo iba bien, pero esta tarde, ya sea por el calor o por la fatiga de la mañana, he hecho una tanda larga en la que me he encontrado bien", detalló el piloto.

