La impactante imagen del brazo de Marc Márquez que explica que no corra en Jerez

Era imposible que Marc Márquez pudiera rendir sobre su Honda este fin de semana en Jerez. El piloto español renunció a correr en el Gran Premio de Andalucía después de ser operado de su húmero el pasado lunes en Barcelona. El fin de semana pasado sufrió una fuerte caída en el Gran Premio de España que encendía todas las alarmas. A pesar del ímpetu del campeón del mundo, el dolor ha vencido esta batalla y buscará estar en Brno.

Todo se entiende después de ver esta imagen del brazo del piloto español. Antonio Boselli, periodista de Sky Sport Italia, publicó en su cuenta de Twitter una fotografía que mostraba el aspecto impactante de su extremidad derecha que evidencia que era imposible que pudiera correr este fin de semana con normalidad. Los moratones son tales que cubren gran parte de su bíceps y su tríceps.

"Este es el brazo de Marc Márquez. Cualquier comentario sobre el asunto, positivo o negativo, no puede separarse de la realidad de los hechos o de que Marc salió a la pista 6 días después de la fractura de su húmero derecho. Todo lo demás es ignorancia o mala fe", comentaba el pie de pista de la televisión italiana en su cuenta de Twitter.

Tras probarse el sábado en los FP3 y FP4, el corredor de Cervera decidió no tomar más riesgos ante la no remitencia del dolor. Márquez, que salió a la primera sesión de clasificación, tuvo que regresar sin tan siquiera poder dar une vuelta. Las buenas sensaciones tras la operación y la inyección de moral de no tener tocado el nervio distal provocaron que Marc volase de nuevo hasta Jerez, pasase los controles médicos y decidiese subirse a su Honda. Las primeras sensaciones no habían sido malas, aunque los tiempos estaban muy lejos de los de cabeza.

"Está claro que ha sido una semana difícil. Ha pasado de todo. La primera reacción fue el domingo pasado con la fractura. Ni me planteaba estar aquí este fin de semana. Pero una vez te operan, si tienes pasión por algo, ganas de algo y sobre todo tienes esa entrega, siempre siendo conscientes, realistas y escuchando a tu cuerpo, lo tienes que intentar. De esta manera te queda la conciencia tranquila", explicaba tras tomar la decisión.

"Me desperté de la operación y cuando me quitaron el yeso lo primero que hice fue mover el codo, como me recomendó el doctor. Vi que tenía fuerza, que tenía movilidad, que podía hacer flexiones y que no me cansaba más de la cuenta. Está claro que el dolor siempre está, hay una fractura. Conjuntamente con Honda lo hablamos, lo meditamos y volví a casa. Me probé encima de una moto con un mono puesto y vi que podía ser posible o si no, no me quedaba tranquilo", argumentó Márquez.