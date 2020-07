Doornbos, sobre Sainz: "Tal vez sea el primero que no esté contento tras firmar por Ferrari"

Carlos Sainz atraviesa un gran momento en la Fórmula 1, seguramente en el mejor desde que aterrizara para quedarse en la parrilla. El piloto español, tras su podio de la temporada pasada, ha dado un salto de madurez que le permite mostrar con mayor carácter su talento. Sin embargo, su futuro en Ferrari podría no parecer tan esperanzador.

Así lo comienzan a pensar muchas voces autorizadas del paddock, que consideran que, aunque parezca increíble, firmar por la escudería italiana podría haber sido un error. Evidentemente, la culpa no es de Carlos, si no de un Ferrari que no está dando ni mucho menos el rendimiento esperando y que es casi un segundo más lento que el año pasado.

Por eso, y tras la visible subida de McLaren que se encuentra dentro de un carrusel de equipos que aspiran a ser el primero tras Mercedes y Red Bull, el fantasma de un fracaso en Ferrari se empieza a hacer visible. El equipo de Woking, ya ha conseguido un podio mientras que los italianos sufren para entrar en Q3.

Carlos Sainz, durante el Gran Premio de Austria Reuters

A título personal, Carlos ha empezado la temporada a gran nivel. En la primera carrera en Austria estuvo peleando por el podio junto a su compañero Norris, pero una parada en boxes en mal momento le evitaron subirse al cajón, aunque finalmente fue quinto. Y e la segunda carrera, tras conseguir una tercera plaza histórica en la clasificación, tuvo que ver como de nuevo una parada eterna le arruinaba la carrera. Aun así consiguió puntuar.

Este parece que será un buen año para el español, con un coche fiable y que puede pelear por colarse en el top 5 en muchas carreras. Sin embargo, el mediático cambio a Ferrari ya está dando de qué hablar, y más tras el desastre que han supuesto las dos carreras en Austria.

La opinión de Robert Doornbos

El expiloto holandés Robert Doornbos ha hablado con Top Gear Holanda y ha dado su punto de vista acerca de la situación del madrileño: "Sainz se está acercando a la cima. No puedo imaginar que haya alguien que no esté contento con un contrato de Ferrari, pero tal vez él sea el primero".

Vettel, con Ferrari en el GP de Austria 2020 Reuters

"No hay ritmo en el motor después del escándalo del año pasado; ya han perdido nueve décimas con eso. Pero es que tampoco es un coche equilibrado. Y ahora McLaren va camino de volver a lo más alto. Están bien con un motor Renault y el año que viene volverán a tener Mecedes. Creo que el próximo año veremos que la pintura de papaya está cubierta con grandes y nuevos patrocinadores".

La situación de Carlos Sainz podría ser idílica, con un McLaren que, después de muchos años, por fin funciona, y con un futuro esperanzador en la escudería más famosa de la Fórmula 1 para poder luchar por el campeonato. Sin embargo es inevitable que las dudas desaparezcan.

El piloto español debe confiar en que la situación sufra un cambio y que el podio de Leclerc en la primera carrera sea el camino a seguir, aunque la pérdida de velocidad y los problemas internos no arrojan luz en el túnel de Ferrari.

