McLaren arruinó la carrera de Carlos Sainz en el GP de Estiria: "Nos ha costado un 5º puesto"

A Carlos Sainz se le prometía una carrera bien diferente a la que acabó siendo cuando este sábado se clasificó tercero. El Gran Premio de Estiria se presentaba como una gran oportunidad para firmar su segundo podio tras firmar su mejor clasificación en toda su carrera dentro de la Fórmula 1, pero la realidad fue otra. Sainz acabó noveno por culpa de su equipo, McLaren, que arruinó su carrera cuando seguía luchando por el podio.

Sainz no se fue de vacío del GP de Estiria y es que en el tramo final, cuando estaba en tierra de nadie tras otra parada, pudo firmar la vuelta más rápida de la carrera que, además, era el récord del circuito. Sin embargo, le supo a muy poco ese registro a Sainz que tras la carrera se mostraba decepcionado por aquel pit stop que lo arruinó todo.

"Ahí ha estado la clave de la carrera. Después de un pit stop tan malo, he tenido que salir en tráfico y he tenido que usar el neumático para adelantar a todo el trafico en el que hemos salido y en el que no teníamos pensado salir. He destrozado el neumático y la carrera ya se me ha hecho muy larga con ese neumático", dijo ante los medios.

Insistió Sainz en que la culpa no fue del coche, que estuviera falto de ritmo, sino que las consecuencias de ese mal pit stop lo arruinaron todo. "No es que faltase ritmo, es que el neumático iba muy usado de las primeras diez vueltas después del pit stop tratando de aguantar a los Racing Point, que hoy iban hoy en otra liga, y aguantar ese tráfico".

Y añadió: "Al final cuando hemos parado a usar otro neumático hemos hecho vuelta rápida, pero valía de poco porque la clave ha estado en ese pit stop y esas diez vueltas de después".

"Ese pit stop nos ha costado el P5 que se podía haber conseguido hoy con una carrera normal... y ha sido una pena". Carlos Sainz.

Sobre la vuelta rápida y el récord del circuito no se mostró demasiado ilusionado: "Es lo de menos. La vuelta rápida era porque estábamos en tierra de nadie. Lo que está claro es que ese pit top nos ha costado ese quinto que se podía haber conseguido hoy con una carrera normal", concluyó en su comparecencia tras la carrera.

